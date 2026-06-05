لاعب الزمالك السابق: أدعم المدرب الوطني.. وحسام حسن محظوظ

أكد أحمد صالح، لاعب الزمالك السابق، دعمه للمدرب الوطني في تولي المسؤولية الفنية للفرق والمنتخبات، مشيرًا إلى أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، محظوظ وحقق نجاحات كبيرة.



وقال أحمد صالح، في لقاء مع الإعلامي إيهاب الكومي عبر برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: “أنا مع المدرب الوطني لتدريب المنتخب، عندما يكون صاحب شخصية قوية ومحبوبًا من اللاعبين، وقادرًا على اختيار العناصر المناسبة، فإنه ينجح في مهمته”.



وأضاف: “لو أُتيحت الفرصة كاملة للمدرب المصري سيحقق نجاحات كثيرة، لكن في المقابل يوفر المدرب الأجنبي له كل الإمكانات، وهو ما قد يخدم مصالح بعض الوكلاء أو الأطراف المستفيدة من التعاقدات”.



وأوضح: “المدرب الوطني يفهم الأجواء جيدًا، وحسام حسن يقدم مستوى جيدًا مع المنتخب، ولديه فرصة كبيرة للتأهل إلى دور الـ32 في كأس العالم بعد زيادة عدد المنتخبات، وهو محظوظ، وإن شاء الله قادر على الوصول للدور التالي”.



واختتم: “المباريات الودية لا تعكس دائمًا المستوى الحقيقي، فمنتخبات كبيرة مثل بلجيكا قد تخسر وديًا، لكن في المباريات الرسمية يكون الوضع مختلفًا”.