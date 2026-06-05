خالد الغندور: كأس العالم 2026 سيشهد مفاجآت مدوية ونتائج غير متوقعة

أشاد الإعلامي خالد الغندور بأداء المنتخبات العربية في المبارايات الودية قبل إنطلاقة كأس العالم للمنتخبات.

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "هناك نتائج رائعة لبعض المنتخبات العربية في المباريات الودية قبل بداية كأس العالم فهل سنري مفاجآت في كأس العالم وانا بقول من دلوقتي سترون مفاجآت رهيبة ونتائج غير متوقعة نهائيا و فرق ستخرج وفرق ستصعد لم يتوقعها احد.

وتابع: "طبعا العوامل هي الحرارة و الرطوبة و الطموح و العزيمة و الاستهتار و قلة المواهب علي مستوي العالم و تقارب المستوي بشكل عام و التحكيم سيلعب دورا مهما و ننتظر لنري.