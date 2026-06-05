وفاة ليفينيا أسطورة أتلتيكو مدريد عن عمر ناهز الـ 76 عاما

خيّم الحزن على جماهير نادي أتلتيكو مدريد وعائلته الرياضية بعد الإعلان عن وفاة النجم البرازيلي السابق جواو ليفا كامبوس، الشهير باسم ليفينيا، عن عمر يناهز 76 عامًا، بعدما ترك بصمة خالدة في تاريخ النادي الإسباني خلال سبعينيات القرن الماضي.

بداية رحلة تاريخية مع النادي الإسباني

وصل ليفينيا إلى أتلتيكو مدريد عام 1975 قادمًا من نادي بالميراس، في صفقة لاقت اهتمامًا واسعًا آنذاك، حيث رافقه زميله المدافع البرازيلي لويز بيريرا. وشكّل الثنائي إضافة قوية للفريق، ليصبحا من أبرز الصفقات التي أبرمها النادي خلال تلك الفترة.

وجاء انضمامهما بعد تألق لافت جذب أنظار المسؤولين، خاصة بعدما نجح اللاعبان في تسجيل ثلاثة أهداف في شباك ريال مدريد خلال إحدى البطولات الودية، وهو ما عزز من مكانتهما قبل الانتقال إلى العاصمة الإسبانية.

انطلاقة مثالية وتألق هجومي

شهد يوم 28 سبتمبر 1975 الظهور الأول لليفينيا بقميص أتلتيكو مدريد، وذلك في مواجهة سالامانكا على ملعب فيسنتي كالديرون. ولم ينتظر النجم البرازيلي طويلًا لترك بصمته، حيث قدّم أداءً استثنائيًا وتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف كاملة في أول مباراة رسمية له مع الفريق.

وأثبت ليفينيا قدراته التهديفية الكبيرة خلال السنوات التالية، ليصبح أحد أبرز المهاجمين الذين ارتدوا قميص النادي في تلك الحقبة.

أرقام وإنجازات خالدة

على مدار أربعة مواسم مع أتلتيكو مدريد، شارك ليفينيا في 93 مباراة رسمية، سجل خلالها 43 هدفًا، مسهمًا في العديد من النجاحات التي حققها الفريق.

ويبقى أبرز إنجازاته التتويج بلقب الدوري الإسباني عام 1977، وهو اللقب الذي رسّخ مكانته بين أساطير النادي وجعل اسمه حاضرًا في ذاكرة جماهير أتلتيكو مدريد حتى بعد رحيله، ليودع عالم كرة القدم أحد أبرز نجومه التاريخيين