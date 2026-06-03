154 لاعبًا في المونديال ومانشستر سيتي على القمة.. كيف تحول الدوري الإنجليزي إلى المصنع الأكبر لنجوم الكرة العالمية؟

لم تعد هيمنة الدوري الإنجليزي الممتاز مقتصرة على العوائد المالية الضخمة أو نسب المشاهدة القياسية أو المنافسة الشرسة بين كبار الأندية بل امتدت لتصل إلى أكبر مسرح كروي في العالم بعدما فرض "البريميرليج" سيطرته المطلقة على قوائم المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026.

ومع انطلاق النسخة الأكبر في تاريخ المونديال والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى كشفت الأرقام عن نفوذ إنجليزي غير مسبوق يؤكد أن المسابقة الأقوى في العالم أصبحت المصدر الأول للمواهب والنجوم الذين سيخوضون معركة التتويج بالكأس الأغلى.

نسخة تاريخية بأرقام غير مسبوقة

تشهد بطولة كأس العالم 2026 مشاركة نحو 1248 لاعبًا يمثلون 449 ناديًا مختلفًا من 71 دوريًا محليًا موزعة على ست قارات وهو أكبر تمثيل للأندية والدوريات في تاريخ البطولة منذ انطلاقها.

هذا التوسع الكبير منح الفرصة أمام مختلف المدارس الكروية لإظهار قوتها لكنه في الوقت نفسه كشف الفارق الهائل الذي صنعه الدوري الإنجليزي خلال السنوات الأخيرة مقارنة ببقية الدوريات الكبرى.

الدوري الإنجليزي.. الزعيم بلا منازع

بحسب الإحصائيات الخاصة بتمثيل الدوريات في كأس العالم 2026 تصدر الدوري الإنجليزي الممتاز القائمة بفارق مريح للغاية عن أقرب منافسيه.

وأرسل البريميرليج 154 لاعبًا إلى النهائيات وهو رقم يعكس حجم القوة الفنية والتسويقية للمسابقة التي تستقطب أفضل اللاعبين من مختلف أنحاء العالم.

وجاء الدوري الألماني في المركز الثاني بـ94 لاعبًا ثم الدوري الفرنسي بـ78 لاعبًا والدوري الإسباني بـ74 لاعبًا بينما حل الدوري الإيطالي خامسًا بـ66 لاعبًا.

أما المفاجأة اللافتة فتمثلت في الحضور القوي لدوري روشن السعودي الذي احتل المركز السادس عالميًا بإجمالي 47 لاعبًا متفوقًا على العديد من البطولات الأوروبية العريقة في مؤشر واضح على التطور الكبير الذي شهدته المسابقة السعودية خلال السنوات الأخيرة.

التشامبيونشيب يتفوق على دوريات أوروبية عريقة

ولم تتوقف الهيمنة الإنجليزية عند حدود الدوري الممتاز فقط بل امتدت إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب" الذي نجح في إرسال 37 لاعبًا إلى كأس العالم.

ويعد هذا الرقم استثنائيًا بالنظر إلى أن البطولة الإنجليزية الثانية تفوقت على دوريات أوروبية معروفة مثل الدوري الهولندي والدوري البلجيكي والدوري البرتغالي وهو ما يعكس عمق المنظومة الكروية الإنجليزية وقدرتها على إنتاج اللاعبين وتطويرهم على مختلف المستويات.

وتؤكد هذه الأرقام أن قوة كرة القدم الإنجليزية لا ترتبط فقط بأندية القمة بل تشمل هيكلًا احترافيًا متكاملًا يمتد عبر مختلف الدرجات.

مانشستر سيتي.. الملك الحقيقي للمونديال

وعلى مستوى الأندية واصل مانشستر سيتي فرض حضوره العالمي بعدما تصدر قائمة أكثر الأندية تمثيلًا في كأس العالم 2026.

ويرسل بطل إنجلترا 19 لاعبًا إلى النهائيات وهو الرقم الأعلى بين جميع أندية العالم ليؤكد مجددًا نجاح المشروع الرياضي الذي بناه النادي خلال السنوات الأخيرة.

ويعكس هذا الرقم جودة العناصر الموجودة داخل الفريق حيث يضم السيتي مجموعة ضخمة من اللاعبين الدوليين الذين يمثلون منتخبات مختلفة عبر القارات الخمس.

وجاء بايرن ميونخ الألماني في المركز الثاني بـ18 لاعبًا بينما تقاسم باريس سان جيرمان الفرنسي وأرسنال الإنجليزي المركز الثالث بواقع 16 لاعبًا لكل منهما.

أما برشلونة الإسباني فجاء خامسًا بـ15 لاعبًا في حين ضمت القائمة أندية أخرى بارزة مثل مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد وكريستال بالاس والهلال السعودي وليفربول.

الهلال يواصل الحضور العالمي

ومن بين الأرقام اللافتة أيضًا دخول الهلال السعودي ضمن قائمة أكثر عشرة أندية تمثيلًا في كأس العالم بعدما وصل عدد لاعبيه المشاركين في البطولة إلى 12 لاعبًا.

ويؤكد هذا الحضور مكانة النادي الآسيوي الكبير على الساحة الدولية خاصة بعد النجاحات التي حققها خلال السنوات الماضية وقدرته على استقطاب نخبة من اللاعبين المحليين والأجانب.

كما يعكس التطور المتسارع الذي تشهده الكرة السعودية بشكل عام سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات.

منتخب إنجلترا المستفيد الأكبر

وبطبيعة الحال يعد منتخب إنجلترا أكبر المستفيدين من قوة الدوري الإنجليزي حيث يعتمد المدير الفني الألماني توماس توخيل بشكل أساسي على نجوم البريميرليج في تشكيلته.

ويضم منتخب "الأسود الثلاثة" مجموعة من أبرز نجوم المسابقة مثل جوردان بيكفورد مارك جيهي ريس جيمس ديكلان رايس مورجان روجرز بوكايو ساكا وأولي واتكينز إلى جانب العديد من الأسماء الأخرى التي تشكل العمود الفقري للفريق.

ويأمل الإنجليز أن تتحول هذه الهيمنة المحلية إلى نجاح عالمي طال انتظاره بعدما فشل المنتخب في ترجمة قوته الفنية إلى لقب مونديالي منذ تتويجه الوحيد عام 1966.

هل تنجح هيمنة البريميرليج في حصد الذهب؟

ورغم التفوق العددي الكبير للدوري الإنجليزي فإن التاريخ أثبت أن الأرقام وحدها لا تضمن التتويج بالبطولات فالمنتخبات الوطنية تخضع لعوامل مختلفة تتعلق بالانسجام والخبرة والقدرة على التعامل مع الضغوط وهي أمور لا يمكن قياسها بعدد اللاعبين القادمين من دوري معين.

لكن المؤكد أن البريميرليج يدخل مونديال 2026 باعتباره الرابح الأكبر قبل انطلاق المنافسات بعدما فرض نفسه المرجع الأول لكرة القدم العالمية ومصدرًا رئيسيًا للنجوم الذين سيتنافسون على الكأس الذهبية.

وبينما تستعد المنتخبات لخوض معركة التتويج يبقى السؤال الأبرز: هل تتحول هيمنة الدوري الإنجليزي على قوائم اللاعبين إلى سيطرة فعلية على منصة التتويج أم أن المستطيل الأخضر ستكون له كلمة أخرى في البطولة الأكبر بتاريخ كأس العالم؟