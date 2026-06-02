خالد الدرندلي: لا توجد أزمات في بعثة المنتخب.. وتركيزنا الكامل على كأس العالم

أكد خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس بعثة المنتخب فى الولايات المتحدة أن “الامور تسير على ما يرام والمعسكر على أهبة الإستعداد، وكل شيء يسير حسب الجدول المترتب عليه”.

وأضاف الدرندلي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “آخر النهار” المذاع عبر فضائية النهار: “الروح المعنوية لدينا عالية، ومفيش حاجة اسمها أهلي وزمالك وإسماعيلي، وكل اللاعبين معا فريق واحد، ولهم هدف وأمل أن التمثيل يكون عادي، لا احنا عايزين نتيجة”.

وتابع: “النتائج حتي الأن تسير جيد واللاعبون أخذوا الثقة والجهاز الفني، وحسام حسن بيولع الدنيا مع اللاعبين، وحمزة عد الكريم أخد الثقة”.