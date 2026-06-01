خالد الدرندلي يكشف كواليس معسكر منتخب مصر: انضباط كامل داخل البعثة

كشف خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس بعثة منتخب مصر في الولايات المتحدة، عن آخر استعدادات المنتخب الوطني قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الأجواء داخل المعسكر تسير بشكل منظم وهادئ، وسط التزام كامل من جميع أفراد البعثة.

وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسؤوليتي” المذاع على قناة صدى البلد، حيث استعرض خلالها تفاصيل فترة الإعداد الحالية وخطط المنتخب خلال المعسكر المقام في الولايات المتحدة.

وأوضح الدرندلي أن الأحوال الجوية مستقرة بشكل عام، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة خلال يوم المباراة الودية المرتقبة أمام البرازيل مطلع الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن الشركة المنظمة توفر جميع التسهيلات اللازمة للبعثة لضمان سير البرنامج الإعدادي دون أي معوقات.

وأكد أن المعسكر يتسم بدرجة عالية من الانضباط، لافتًا إلى أن جميع اللاعبين ملتزمون بمواعيد التدريبات والوجبات دون أي تأخير، في إطار حالة من التركيز الكامل استعدادًا للاستحقاق العالمي.

وتطرق نائب رئيس اتحاد الكرة إلى الأجواء داخل الفريق، موضحًا أن نجم المنتخب محمد صلاح يلعب دورًا مهمًا داخل المعسكر من حيث الدعم المعنوي لباقي اللاعبين، ومساهمته في خلق حالة من الانسجام داخل الفريق، خاصة مع العناصر الشابة.

كما أشار إلى أن بعثة المنتخب تتكون من 59 فردًا فقط، تشمل الطاقم الرسمي وممثلي الشركة الراعية، مؤكدًا أن اختيار العدد جاء بعناية ليكون في أضيق الحدود مقارنة ببعثات أخرى، بهدف تقليل النفقات والحفاظ على الانضباط الإداري والمالي.

وأضاف أن بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد سيتوجهون إلى الولايات المتحدة على نفقتهم الخاصة لمساندة المنتخب، في إطار دعم الفريق خلال مشواره في البطولة، مع التأكيد على مراعاة الحفاظ على المال العام.

وفي ختام حديثه، أوضح الدرندلي أن هناك إقبالًا ملحوظًا من الجماهير المصرية على شراء تذاكر مباريات المنتخب رغم ارتفاع أسعارها، مشيرًا إلى بعض التفاصيل التنظيمية الخاصة بالمباريات واللوائح، مؤكدًا الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة للبطولة لضمان سير المشاركة المصرية بشكل لائق ومنضبط.