الاتحاد الدولي لكرة القدم يجري تعديلات على قوانين اللعبة اعتبارا من كأس العالم

أجرى مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم تعديلات على قوانين اللعبة ستطبق اعتبارا من الموسم المقبل وكذلك في كأس العالم المرتقبة.



وكشف بيير لويجي كولينا رئيس لجنة الحكام في الفيفا موافقة المجلس على مجموعة من التغييرات تهدف إلى مكافحة التمييز والحد من إضاعة الوقت، وأبرز هذه التغييرات هي طرد أي لاعب يغطي فمه في صراعه مع أحد المنافسين، وكذلك الأمر بالنسبة للاعبين الذين يغادرون الملعب احتجاجا على قرار الحكم.

وسيتم اعتبار الفرق التي تتسبب في إيقاف المباريات خاسرة، ومن ضمن التغييرات سيكون هناك عد تنازلي من قبل الحكم لتنفيذ رمية التماس وركلة المرمى وفي حال التأخر تمنح الكرة للفريق المنافس، كما أنه سيكون هناك أمام اللاعبين عشر ثوان لمغادرة الملعب عند رفع لوحة التبديل وفي حال التأخر لا يدخل اللاعب البديل إلا عند أول توقف بعد مرور دقيقة من استئناف اللعب وإعطاء الحكم الإشارة.