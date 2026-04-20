8 عادات صباحية تمنحك يوما أكثر هدوءا وتوازنا

يمتلك الصباح في بدايات فصل الربيع سحرًا خاصًا، إذ يمنح الإنسان فرصة مثالية لاستعادة نشاطه وتهيئة نفسه ليوم أكثر صفاءً وإنتاجية، فبدلًا من الانغماس سريعًا في الضغوط اليومية، يمكن استثمار الدقائق الأولى بعد الاستيقاظ في مجموعة من العادات البسيطة التي تنعكس بصورة إيجابية على الصحة النفسية والجسدية، وذلك وفقًا لما نشره موقع "The Daily Jagran".

تجنب الهاتف في اللحظات الأولى

يعتبر الابتعاد عن الهاتف فور الاستيقاظ من أهم العادات التي تساعد على بدء اليوم بهدوء، فالإشعارات والأخبار والرسائل قد تتسبب في شعور مبكر بالتوتر والتشتت، لذلك من الأفضل الاعتماد على منبه هادئ، ثم منح النفس وقتًا قصيرًا للاستيقاظ تدريجيًا مع التركيز على التنفس العميق والشعور بالسكينة.

شرب الماء في الصباح

يفقد الجسم قدرًا من السوائل خلال ساعات النوم، ويزداد هذا الأمر مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، ولهذا فإن شرب كوب من الماء في الصباح يساعد على ترطيب الجسم وتنشيطه، ويمكن إضافة شرائح الليمون أو بعض أوراق النعناع لمنح الماء مذاقًا منعشًا وفائدة إضافية.

ممارسة حركات خفيفة

تساعد التمارين البسيطة مثل التمدد أو اليوجا على تنشيط الدورة الدموية وإيقاظ الجسم بصورة طبيعية، كما أن هذه الحركات الخفيفة تقلل الشعور بالخمول وتمنح الإنسان طاقة تساعده على أداء مهامه اليومية بشكل أفضل.

الاستفادة من ضوء الشمس

يمنح التعرض لضوء الشمس في الصباح الباكر الجسم دفعة من النشاط والحيوية، كما يساهم الجلوس في الشرفة أو الحديقة، أو القيام بمشي خفيف، في تحسين الحالة المزاجية وتنظيم الساعة البيولوجية. ويساعد ذلك على الشعور بالنشاط طوال اليوم.

تخصيص وقت للتأمل

يمكن لبضع دقائق من التأمل أو تمارين التنفس العميق أن تصنع فارقًا كبيرًا في بداية اليوم. فالجلوس في مكان هادئ والتركيز على الأنفاس يساعدان على تهدئة الذهن وتقليل التوتر، كما أن كتابة الأهداف اليومية أو تدوين الأشياء التي يشعر الإنسان بالامتنان تجاهها يعزز الإيجابية والرضا.

تناول إفطار صحي

تعتبر وجبة الإفطار المصدر الأول للطاقة في بداية اليوم، لذلك يجب أن تكون متوازنة وغنية بالعناصر الغذائية، ويمكن تناول أطعمة مثل الشوفان، والزبادي، والفواكه، أو العصائر الطبيعية، كما أن تناول الطعام ببطء وهدوء يساعد على تحسين عملية الهضم ويمنح شعورًا بالشبع لفترة أطول.

التخطيط لمهام اليوم

يساعد تنظيم المهام اليومية منذ الصباح على تقليل الشعور بالفوضى والضغط. ويمكن كتابة الأولويات وتقسيم الأعمال الكبيرة إلى خطوات أصغر وأكثر وضوحًا، ويساهم ذلك في زيادة الإنتاجية والشعور بالإنجاز مع نهاية اليوم.

تخصيص وقت للمتعة الشخصية

من المهم أن يبدأ الإنسان يومه بنشاط يحبه، مثل قراءة كتاب، أو الاستماع إلى موسيقى هادئة، أو العناية بالنباتات، فهذه اللحظات البسيطة تمنح شعورًا بالراحة والرضا، وتجعل بداية اليوم أكثر هدوءًا وتوازنًا.