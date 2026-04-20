نبأ غير سار لجماهير الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية.. ماذا حدث؟

تتجه الأنظار نحو المواجهة المرتقبة بين الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، وسط ترقب كبير لمعرفة بطل النسخة الحالية، خاصة في ظل تاريخ المواجهات المحدود بين الفريقين.

وبلغ الزمالك المباراة النهائية من كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما تمكن من تخطي عقبة شباب بلوزداد بنتيجة (1-0)، بمجموع مواجهتي الذهاب والإياب في نصف النهائي.

وانتزع فريق اتحاد العاصمة بطاقة التأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، عقب التعادل مع أولمبيك آسفي المغربي، بهدف لكل منهما.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

يواجه الزمالك نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، في نهائي النسخة الحالية من كأس الكونفدرالية الأفريقية، خلال يومي 9 و16 من شهر مايو المقبل.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الفريقين يوم 9 في الجزائر، بينما ستقام مباراة الإياب يوم 16 من ذات الشهر في القاهرة.

وتنقل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري كونها تمتلك حقوق بث مباريات بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وتّذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 HD.

تاريخ مواجهات الزمالك واتحاد العاصمة

بالعودة إلى تاريخ اللقاءات السابقة بين الفريقين، نجد أنهما تقابلا في عدد محدود من المباريات، حيث لم يشهد تاريخهما مواجهات كثيرة، وهو ما يضفي طابعا خاصا على النهائي المنتظر.

وتشير الإحصائيات إلى أن الزمالك لم يحقق أي فوز على الفريق الجزائري، إذ انتهت مباراتان بالتعادل، بينما خسر مواجهة واحدة، وهو ما يشكل نبأ غير سار لجماهير الفارس الأبيض قبل النهائي.

وتعود أبرز المواجهات إلى عام 2017 خلال دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، حين تعادل الفريقان في لقاء الذهاب بالقاهرة بنتيجة 1-1، قبل أن يخسر الزمالك مباراة العودة في الجزائر بهدفين دون رد.

كما سبق أن التقيا أيضا في البطولة العربية عام 2003، وانتهت المباراة بالتعادل بنفس النتيجة (1-1).

ويعكس هذا السجل تفوقا نسبيا لصالح اتحاد العاصمة، الذي نجح في تحقيق الفوز الوحيد بين الفريقين، مقابل تعادلين، وهو ما يمنحه دفعة معنوية قبل النهائي، رغم اختلاف الظروف والتشكيلات بين الماضي والحاضر.

وعلى صعيد مشوار الفريقين في البطولة الحالية، تأهل الزمالك إلى النهائي بعد تخطيه عقبة شباب بلوزداد الجزائري في نصف النهائي، بينما حجز اتحاد العاصمة مقعده في المباراة النهائية عقب إقصاء أولمبيك آسفي المغربي.