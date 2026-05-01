الخلود والفيحاء يكتفيان بالتعادل الإيجابي في الجولة 30 من الدوري السعودي

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة الخلود والفيحاء، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وشهدت المباراة بداية قوية من جانب الفيحاء الذي نجح في تسجيل هدف التقدم عن طريق سمولينج في الدقيقة (30)، قبل أن يتمكن الخلود من العودة في النتيجة قبل نهاية الشوط الأول.

وأدرك الخلود هدف التعادل في الدقيقة (40) عن طريق إيكير كورتاجارينا، لينتهي الشوط الأول والمباراة بنتيجة 1-1 دون تغيير في النصف الثاني من اللقاء.

وبهذه النتيجة، رفع الخلود رصيده إلى 30 نقطة في المركز الرابع عشر بجدول الترتيب، بينما وصل الفيحاء إلى 35 نقطة ليحتل المركز العاشر.