قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
واشنطن تدفع الثمن.. الجيش الأمريكي يعلن مقتل 6 جنود منذ بدء الحرب ضد إيران
هشام يكن: الإعلام الرياضي أصبح بلا حياد ومليئا بالمصالح الشخصية
حادث مؤلم.. مصرع شاب سقطت سيارته في ترعة بالحوامدية
ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بسبب تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية
أحمد موسى: حزب الله ضرب صواريخ ما موِّتتش بيها فرخة
جرح عميق.. هشام يكن ينهار في البكاء على الهواء
نجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء ليلة 13 رمضان بتلاوات ندية في المساجد الكبرى
ندافع عن أنفسنا.. وزير الخارجية الإيراني: لا نهاجم دول المنطقة بل القواعد الأمريكية
هشام يكن: قوة مصر في تماسك شعبها واصطفافه الوطني
وزير البترول يتابع مشروع ربط حقل غاز أفروديت القبرصي بالبنية التحتية المصرية
أحدثت حالة من الجدل .. تفاصيل 4 اتفاقيات تمويل مررها البرلمان اليوم
الممرات تحت النار.. الحرس الثوري الإيراني يغلق مضيق هرمز ويهدد بإحراق كل السفن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بحضور برلمانيون ونجوم الفن والإعلام.. نهال طايل تستقبل العزاء في والدها| صور

عزاء والد نهال طايل
عزاء والد نهال طايل
سارة عبد الله

أقيم اليوم عزاء المستشار عادل طايل والد الإعلامية نهال طايل في مسقط رأسه بمحافظة المنوفية بحضور حشود ضخمة بالألاف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة وعدد من رؤساء المحاكم والنيابات ورجال الشرطة والفنانين والإعلاميين مثل الفنان إسماعيل فرغلي ونوليا مصطفى وبوسي شلبي وغيرهم.

وكان خبر وفاة والد الإعلامية نهال طايل قد أثار حالة من التعاطف بين المتابعين، خاصة بعد أن أعلنت نبأ رحيل والدها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مطالبة الجمهور بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، وأن يتغمده الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وكتبت نهال طايل في منشورها الذي نعت فيه والدها بكلمات مؤثرة: والدي في ذمة الله.. أرجو الدعاء، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفَّه على الإيمان.

وحرص عدد من الإعلاميين والمتابعين على تقديم رسائل التعزية والمواساة لنهال طايل، متمنين لأسرتها الصبر والسلوان، وأن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته ويجعل مثواه الجنة.

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية إلى مساحة للدعاء للفقيد، حيث عبّر العديد من المتابعين عن تضامنهم مع الإعلامية نهال طايل في مصابها الأليم، مؤكدين دعمهم لها في هذا الظرف الصعب.

نهال طايل الإعلامية نهال طايل وفاة والد نهال طايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب في مصر

ارتفاع أسعار الذهب الآن.. الجرام وصل 8480 جنيهًا

هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

مرتبات شهر مارس

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر

حالة الطقس في مصر

بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة

مي عز الدين

انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

إجازة عيد الفطر 2026.. الموعد المتوقع وعدد الأيام الرسمية

إجازة عيد الفطر 2026.. شوف هتاخد كام يوم

بنيامين نتنياهو

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

ترشيحاتنا

ييس توروب

إعلامي: ييس توروب رفض مقترح إدارة الأهلي بضم محلل أداء مصري

ويستون ماكيني

يوفنتوس يجدد عقد لاعبه الأمريكي ماكيني حتى عام 2030

الأرجنتيني إيدواردو كوديت

أزمة في ألافيس الإسباني قبل مواجهة بلنسية

بالصور

فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط

فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط
فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط
فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط

السعر خرافي .. ومواصفات سيارة محمد رمضان الفيراري الجديدة| صور

سيارة محمد رمضان
سيارة محمد رمضان
سيارة محمد رمضان

كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان

كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان
كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان
كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان

تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة.. حيل عبقرية

تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة..بحيل عبقرية
تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة..بحيل عبقرية
تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة..بحيل عبقرية

فيديو

نانسي صلاح

كان معمولي عمل بخراب البيت.. نانسي صلاح تحكي تفاصيل صادمة عن السحر

متهم واقعة كرداسة

حادث قديم ومسكنات قوية .. أسرار جديدة عن متهم دهس كرداسة

محمد رمضان

الفيراري السبب.. محمد رمضان يفاجئ الجمهور بسبب غيابه عن دراما رمضان 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الأحداث الإيرانية بتوقيت انتصارات مصر وكيفية التوصل للسلام

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر.. صمام الأمان في العالم العربي في زمن التحولات الكبرى

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سقوط القلاع الزجاجية وانكسار هيبة التاج

سيد الضبع

سيـد الضبـع يكتـب : وسط نيران الحروب … تبقى نعمة الأمن في مصر مسؤولية الجميع

د. ياسين عبد الله عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر

د. ياسين عبدالله يكتب: حقيقةُ الصِّيام

المزيد