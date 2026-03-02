بحضور برلمانيون ونجوم الفن والإعلام.. نهال طايل تستقبل العزاء في والدها| صور

أقيم اليوم عزاء المستشار عادل طايل والد الإعلامية نهال طايل في مسقط رأسه بمحافظة المنوفية بحضور حشود ضخمة بالألاف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة وعدد من رؤساء المحاكم والنيابات ورجال الشرطة والفنانين والإعلاميين مثل الفنان إسماعيل فرغلي ونوليا مصطفى وبوسي شلبي وغيرهم.

وكان خبر وفاة والد الإعلامية نهال طايل قد أثار حالة من التعاطف بين المتابعين، خاصة بعد أن أعلنت نبأ رحيل والدها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مطالبة الجمهور بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، وأن يتغمده الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وكتبت نهال طايل في منشورها الذي نعت فيه والدها بكلمات مؤثرة: والدي في ذمة الله.. أرجو الدعاء، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفَّه على الإيمان.

وحرص عدد من الإعلاميين والمتابعين على تقديم رسائل التعزية والمواساة لنهال طايل، متمنين لأسرتها الصبر والسلوان، وأن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته ويجعل مثواه الجنة.

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية إلى مساحة للدعاء للفقيد، حيث عبّر العديد من المتابعين عن تضامنهم مع الإعلامية نهال طايل في مصابها الأليم، مؤكدين دعمهم لها في هذا الظرف الصعب.