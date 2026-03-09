قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
علي جمعة يحذر من شبهة الفجر الكاذب: صوموا كما يصوم الناس ولا تصنعوا دينًا على الأهواء
مستقبل إيران بعد خامنئي.. مرشد بلا سلطات مطلقة وسط صراع نفوذ داخلي
10 آلاف جنيه رسوم تقديم الشيشة للزبائن فى المقاهي طبقا للقانون
غيابات الأهلي أمام طلائع الجيش في الدوري
الخارجية الإيرانية: الخطط الأمريكية تستهدف تقسيم البلاد وإضعافها
20 صورة ترصد إنتظام الدراسة بالمدارس ..وتعليمات بتفعيل التقييمات على مدار الأسبوع
عمرو الليثي يكشف تفاصيل تسجيل مذكرات عادل إمام
مجموعة السبع تناقش الإفراج عن احتياطيات النفط الطارئة مع تجاوز سعر النفط 100 دولار
الصلاة أم الإفطار في رمضان؟.. الإفتاء: لا تصلي أولا لـ3 أسباب
التعليم: 3 نماذج مختلفة لكل مادة في الإمتحانات الشهرية..والتقييمات "في موعدها"
" الوزراء" يستعرض تداعيات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط على الأنظمة المصرفية
هيئة البث الإسرائيلية: أكثر من 400 صاروخ أطلقت من لبنان نحو دولة الاحتلال خلال 24 ساعة
العمل: منح 886 منشأة مهلة لتوفيق الأوضاع.. والتوصية بغلق 59 منشأة

واصلت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل تنفيذ حملاتها التفتيشية على مستوى محافظات الجمهورية خلال أسبوع ، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بما يسهم في حماية العاملين والحفاظ على سلامة المنشآت ودعم استقرار بيئة العمل.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة أن جهود التفتيش الميداني تضمنت المرور على 914 منشأة في قطاعات مختلفة للتأكد من الالتزام بالمعايير والاشتراطات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، إلى جانب إعادة التفتيش على 595 منشأة سبق منحها مهلًا قانونية لتوفيق أوضاعها.

وأسفرت نتائج التفتيش وإعادة التفتيش عن استيفاء 212 منشأة للاشتراطات المطلوبة، فيما تم تحرير 291 محضر مخالفة ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، مع منح 886 منشأة مهلًا قانونية نظرًا لبدئها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاعها.

وأشار البيان إلى أنه تم إحالة 48 منشأة إلى مديري المديريات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، كما صدرت 59 توصية بالغلق للمنشآت التي تمثل خطورة على سلامة العاملين أو المنشآت.

وفي إطار التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، شاركت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في 30 لجنة تفتيش على 47 منشأة صناعية، وفقًا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2017، للتأكد من استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية كأحد المتطلبات الأساسية للحصول على التراخيص الصناعية.

كما شاركت الإدارة مع وزارة التنمية المحلية في 172 لجنة تراخيص للمحلات العامة طبقًا لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2019، حيث تم المرور على 468 منشأة للتأكد من استيفاء الاشتراطات اللازمة قبل إصدار التراخيص..

وتضمنت أنشطة السلامة والصحة المهنية أيضًا حضور لجنتي تحكيم طبي تم خلالهما عرض 34 حالة عمالية، بالإضافة إلى مشاركة مفتشي السلامة والصحة المهنية في 31 لجنة سلامة وصحة مهنية على مستوى الجمهورية بهدف نشر الوعي بين العمال وممثليهم بأهمية الالتزام باشتراطات السلامة داخل مواقع العمل.

وفي سياق الدور التوعوي الذي تضطلع به الوزارة، تم تنظيم 17 ندوة تدريبية لتوعية العمال بمخاطر بيئة العمل وأهمية الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، بما يسهم في الحد من الحوادث والإصابات المهنية.

كما شارك مفتشو السلامة والصحة المهنية وممثلو الوزارة في 10 لجان خماسية تم خلالها عرض 127 حالة عمالية، لبحث إمكانية توفير أعمال مخففة لهم أو الموافقة على خروجهم للمعاش، في إطار حرص الوزارة على حماية حقوق العمال وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.

وأشار البيان كذلك إلى مشاركة مفتشي السلامة والصحة المهنية في 19 حملة تفتيشية مشتركة مع الأحياء وأجهزة المدن المختلفة، تم خلالها التفتيش على 226 منشأة للتأكد من الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية.

وأكدت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد بضرورة الاستمرار في تكثيف الحملات التفتيشية ونشر ثقافة السلامة داخل مواقع العمل، بما يسهم في الحد من الحوادث والإصابات المهنية، ويعزز استقرار بيئة العمل ويدعم زيادة معدلات الإنتاج، مشددة على أن وزارة العمل ماضية في تطبيق أحكام القانون بكل حزم لضمان بيئة عمل آمنة تحمي العامل وتدعم استقرار المنشآت والإنتاج...

