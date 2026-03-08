الطقس غدا.. أجواء مائلة للدفء نهارا وتحذيرات من أمواج البحر

تشهد حالة الطقس، غدا الإثنين 9 مارس 2026، أجواءً باردة خلال ساعات الصباح الباكر، تميل إلى الدفء نهارًا على أغلب أنحاء البلاد، بينما يسود طقس بارد ليلًا، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، تتكون شبورة مائية في الفترة من الرابعة حتى التاسعة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وكذلك على مدن القناة ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة خلال الطقس غدا، على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة وغير مؤثرة على بعض المناطق.

وبالنسبة لحالة البحرين، خلال الطقس غدا، يكون البحر المتوسط معتدلًا، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و2 متر، بينما يكون البحر الأحمر معتدلًا إلى مضطرب، ويتراوح ارتفاع الموج بين 2 و3 أمتار.

وتسجل درجات الحرارة غدا، العظمى والصغرى في بعض المحافظات:

القاهرة الكبرى: العظمى 21 والصغرى 11 درجة.

الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 20 والصغرى 10 درجات.

السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 12 درجة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 24 والصغرى 13 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 9 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 12 درجة.

كما تنشط الرياح أحيانًا على عدد من المناطق، بسرعة تتراوح بين 30 و34 كم/س، ما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة خاصة خلال فترات الليل.