بمناسبة يوم المرأة العالمي.. رسالة مؤثرة من إليسا لنساء لبنان
كريم فؤاد الأبرز.. غيابات الاهلي أمام طلائع الجيش في الدوري
بعد التزامه.. خصم غرامة إمام عاشور في الأهلي على شهرين بدلا من شهر
لماذا تزداد مشكلات المعدة في رمضان؟ طبيب يكشف مفاجأة
مواجهة صعبة للزمالك وصراع ناري على المقعد الأخير بالدورة السباعية
تعادل رايو فايكانو وأشبيلية بالدوري الأسباني
جمال سليمان: أرفض تولى منصب رئيس وزراء سوريا وأتمنى تحقيق المصالحة الوطنية
وزير الكهرباء: خطة تشغيل ديناميكية لخفض استخدام الوقود والتوسع في الطاقات المتجددة
800 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين الجديدة؟
حمزة عبدالكريم يسجل أول أهدافه مع برشلونة | فيديو
أيمن الصفدي: الأمن القومي العربي يواجه تهديدات تستوجب إعادة تقييم آليات حمايته
الرئيس السيسي لوزارة الداخلية والملتحقين بها: مصر أمانة في رقبتكم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

حالة الطقس غدا: شبورة كثيفة تسيطر على الطرق وتحذيرات للمسافرين حتى القاهرة الكبرى

الطقس
الطقس
حنان توفيق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس بارد في الصباح الباكر دافئ نهارا على أغلب الأنحاء.بينما يسود طقس بارد ليلا.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة .

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية .

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:


المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 21 11

العاصمة الإدارية 20 09

6 أكتوبر 20 09

بنهــــا 21 11

دمنهور 20 10

وادي النطرون 21 10

كفر الشيخ 20 11

بلطيم 20 10

المنصورة 20 10

الزقازيق 21 11

شبين الكوم 20 10

طنطا 20 10

دمياط 19 13

بورسعيد 21 14

الإسماعيلية 22 10

السويس 21 10

العريش 19 07

رفح 19 06

رأس سدر 22 12

نخل 18 04

كاترين 14 01

الطور 21 11

طابا 18 10

شرم الشيخ 23 17

الغردقة 24 13

الإسكندرية 21 12

العلمين 20 10

مطروح 19 13

السلوم 19 11

سيوة 23 08

رأس غارب 22 14

سفاجا 23 13

مرسى علم 24 14

شلاتين 27 16

حلايب 24 16

أبو رماد 24 15

مرسى حميرة 25 15

أبــــــرق 26 14

جبل علبة 25 14

رأس حدربة 24 15

الفيوم 21 09

بني سويف 22 09

المنيا 22 09

أسيوط 23 08

سوهاج 25 10

قنا 26 11

الأقصر 27 11

أسوان 27 13

الوادي الجديد 25 11

أبوسمبل 27 12

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 32 18

المدينة المنورة 28 16

الرياض 23 13

المنامة 23 18

أبوظبي 29 23

الدوحة 26 20

الكويت 23 12

دمشق 15 03

بيروت 17 12

عمان 13 03

القدس 13 05

غزة 17 10

بغداد 20 07

مسقط 29 22

صنعاء 26 11

الخرطوم 33 19

طرابلس 21 15

تونس 20 11

الجزائر 15 08

الرباط 17 10

نواكشوط 33 20

طقس الاثنين القاهرة الكبرى شبورة مائية صباحا

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

سعر الذهب

2400 جنيه زيادة في 24 ساعة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير الخارجية

مصر تدعو لتفعيل التعاون العربي وتشكيل قوة عربية مشتركة لمواجهة التهديدات

محامي المتهمة بقتل عروس بورسعيد.. موكلتي لديها أقوال جديدة تكشف حقيقة الواقعة سنقدمها لجهات التحقيق | تفاصيل

يغير مسار القضية.. دفاع المتهمة بقتل عروس بورسعيد يكشف عن أدلة جديدة | تفاصيل

السعودية

السعودية: مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين في قصف إيراني مباشر على حي سكني

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

التاريخ الهجري اليوم فى مصر.. اعرف النهارده كام رمضان؟

التاريخ الهجري اليوم فى مصر.. اعرف النهارده كام رمضان؟

دولار امريكي

في 7 بنوك.. أسعار الدولار تتجاوز الـ 52 جنيها الآن

الرئيس الإيراني

سعيد الزغبي: اعتذار الرئيس الإيراني لدول الخليج لا يعني تغيير الاستراتيجية.. طهران تدير الصراع ولا تنهيه

جهود محافظة أسوان

برئاسة رئيس الوزراء.. محافظ أسوان يشارك فى إجتماع مجلس المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس

فتاوى

فتاوى| هل على من يأخد حقنة الأنسولين فى نهار رمضان قضاء أو كفارة؟.. هل يصح الصيام بدون صلاة في رمضان؟.. احذر هذا الوعيد.. هل الغيبة والنميمة في رمضان تفسد الصيام؟.. عجل بتكفيرها بهذا العمل

بالصور

مسلسل المتر سمير الحلقة 4 .. كريم محمود عبد العزيز يدخل عالم السرقة ورحاب الجمل تنتصر

كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني
كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني
كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني

مسلسل اللون الأزرق.. جومانا مراد تجد ابنها بعد فقده

مسلسل اللون الأزرق
مسلسل اللون الأزرق
مسلسل اللون الأزرق

تحد جديد في مشوارها.. مى كساب تتألق في مسلسل نون النسوة

مى كساب
مى كساب
مى كساب

مجازاة رئيس قسم الإشغالات والمشرف بمجلس مدينة ديرب نجم للإهمال والتقصير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

محمد سامي

كنتِ فين من أول رمضان.. رد غير متوقع من محمد سامي على ياسمين عبد العزيز بعد قائمة الأكثر مشاهدة

رسومات ومروحيات عسكرية

تكتيك غير تقليدي.. حيلة إيرانية تربك الخصوم

محمود عزب ودور الصامت

ورق السيناريو فاضي.. تفاعل واسع مع ظهور محمود عزب الصامت في مسلسل موناليزا

صورة من المؤتمر الصحفي

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

