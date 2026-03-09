الصواريخ الباليستية الإيرانية تخرج المدارس الإسرائيلية عن الخدمة

أعلنت قيادة الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال الإسرائيلي أن القيود المفروضة على مستوى البلاد في ظل الحرب مع إيران لا تزال سارية، في الوقت الذي تواصل فيه طهران إطلاق صواريخها الباليستية على إسرائيل.

وبعد تقييم جديد، أفادت قيادة الجبهة الداخلية بأن القيود الحالية ستظل سارية حتى الساعة الثامنة مساءً من يوم السبت. وسيتم إجراء تقييم آخر بحلول ذلك الوقت، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وبموجب التوجيهات الحالية، يُحظر القيام بأي أنشطة تعليمية، باستثناء عدد من الحالات المحددة؛ ويُسمح بالتجمعات التي لا تتجاوز 50 شخصًا، شريطة إمكانية الوصول إلى مكان آمن في الوقت المناسب؛ ويمكن لأماكن العمل العمل وفقًا للشروط نفسها.

وبعد تقييم قيادة الجبهة الداخلية، أعلن وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش تأجيل خطته للسماح بإعادة فتح النظام التعليمي تدريجيًا في وقت لاحق من هذا الأسبوع إلى يوم الأحد.