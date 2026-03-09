لا مجال للدبلوماسية بعد الآن .. مستشار المرشد: إيران مستعدة لخوض حرب طويلة

حذر مسؤول إيراني رفيع المستوى من أن الحكومة مستعدة لخوض حرب طويلة مع الولايات المتحدة، وأشار إلى استعدادها لمواصلة الهجمات على دول الخليج في محاولة لإقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتراجع عن الصراع.

وجاء التحذير في مقابلة حصرية مع شبكة CNN في طهران، مع كمال خرازي، مستشار السياسة الخارجية لمكتب المرشد الأعلى، الذي استبعد أي حل دبلوماسي في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن الحرب لن تنتهي إلا من خلال إحداث “ألم اقتصادي”، وهو ما يعكس تشديد موقف الحكومة في اليوم العاشر من النزاع.

وقال خرازي لـCNN يوم الاثنين “لا أرى أي مجال للدبلوماسية بعد الآن.”

وأضاف: “لا يوجد مجال إلا إذا تم تصعيد الضغط الاقتصادي إلى حد يجعل الدول الأخرى تتدخل لضمان إنهاء عدوان الأمريكيين والإسرائيليين على إيران”، في إشارة إلى أن دول الخليج وغيرها بحاجة للضغط على الولايات المتحدة لإنهاء الحرب.

وتابع: “لقد سببت هذه الحرب الكثير من الضغط – ضغط اقتصادي – على الآخرين، سواء من حيث التضخم أو نقص الطاقة، وإذا استمر الصراع، فسيزداد هذا الضغط، وبالتالي لن يكون أمام الآخرين خيار سوى التدخل.”