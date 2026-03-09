كارثة مدنية صادمة.. آلاف المباني السكنية تتضرر في إيران جراء الغارات الجوية

أعلن الهلال الأحمر الإيراني يوم الاثنين عن تضرر آلاف المباني السكنية جراء الغارات الجوية.

وأفاد الهلال الأحمر الإيراني، بتضرر آلاف المباني المدنية في مختلف أنحاء إيران منذ بدء الولايات المتحدة وإسرائيل غاراتهما على البلاد.

وقال رئيس المنظمة الإنسانية، بير حسين كوليفاند، إن 13785 وحدة مدنية تضررت، منها 11293 مبنى سكني، و2383 مبنى تجاري.

وأضاف كوليفاند أن مرافق تعليمية، من بينها 65 مدرسة، تضررت أيضاً.

ولم يقدم الهلال الأحمر الإيراني تفاصيل حول مواقع المباني المتضررة أو حجم الدمار في كل موقع على حدة.

وفي سياق متصل، كشف قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، العميد مجيد موسوي، يوم الاثنين عن تحول خطير في مسار المواجهة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي الجيش الأمريكي، مؤكدا أنه من الآن فصاعدا لن يتم إطلاق أي صاروخ برأس حربي يقل وزنه عن طن واحد.

وقال موسوي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إکس": "لن يتم إطلاق أي صاروخ برأس حربي يقل وزنه عن طن واحد من الآن فصاعدا"، بحسب ما أفاد به موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، كشفت وكالة تسنيم الإيرانية، أن حزب الله المتمركز في جنوب لبنان، شن هجوما صاروخيا على موقع راداري ومحطة اتصالات فضائية مهمة تابعة للكيان الصهيوني داخل الأراضي المحتلة.

وأوضحت وكالة تسنيم نقلا عن مصادر لم تسمها، أنه رغم المحاولات المكثفة من جانب مسؤولي دولة الاحتلال لإخفاء تفاصيل الهجوم، فإن مراجعة الصور المتداولة تشير إلى وجود عدد كبير من أجهزة استقبال الإشارات الفضائية في الموقع المستهدف.

ولفتت الوكالة الإيرانية، إلى أن الصور المتاحة أظهرت أن الموقع المستهدف هو محطة الأقمار الصناعية SES Satellite Station أو ما يُعرف بـ Emek HaEla Teleport، وهي محطة فضائية بالغة الأهمية تابعة لشركة SES S.A اللوكسمبورجية.