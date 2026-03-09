قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القارئ محمد أحمد حسن يؤم المصلين ليلة 21 رمضان بمسجد الفتاح العليم
وزير النقل يعلن وصول ماكينات حفر الخط الرابع للمترو إلى محطات المتحف الكبير والرماية
خطة تصفية المرشد الجديد.. ترامب يدعم اغتيا.ل نجل خامنئي.. ونتنياهو يرتب عملية استهدافه
رسالة عاجلة من سلطان عمان إلى إيران بعد اختيار مجتبى خامنئي مرشدا جديدا
الجيش الأمريكي يفقد مسيرتين من طراز MQ‑9 داخل إيران
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الاثنين 9 مارس 2026
رئيس الوزراء القطري: الهجمات الإيرانية تعرقل جهود الوساطة
برلمانية: زيادة الحد الأدنى للأجور ضرورة لحماية المواطنين من ضغوط المعيشة
صرف 800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد للحصول على منحة التموين الجديدة
عصام شلتوت: جماهير الأهلي غير مقتنعة بمهاجم الأهلي كامويش
ليس سجلا سيئا.. أول تعليق من سلوت بعد وصوله لـ 100 مباراة مع ليفربول
علي جمعة يوضح حكم الإفطار في الطائرة: لو شايف الشمس قدامك متفطرش
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الأزمة تتصاعد.. رسالة عاجلة من واشنطن إلى الأمريكيين في 6 دول عربية وإسرائيل

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم أنها سهّلت "أكثر من عشرين رحلة طيران مستأجرة، وأجلت آلاف الأمريكيين من الشرق الأوسط بأمان"، وفقًا لما صرّح به مسؤول رفيع المستوى في الوزارة.

وقال مساعد وزير الخارجية، ديلان جونسون، في بيان يوم الاثنين: "في الوقت الحالي، يفوق عدد المقاعد المتاحة على رحلات الطيران المستأجرة التابعة للوزارة بكثير الطلب من الأمريكيين في المنطقة".

وأضاف: "يستمر العديد من الأمريكيين في السفر عبر الرحلات التجارية".

وتابع: "بينما يستمر توفر الرحلات التجارية في جميع أنحاء المنطقة في التحسن، تستمر عمليات رحلات الطيران المستأجرة والنقل البري التابعة لوزارة الخارجية في العمل".

وأوضح جونسون أن فرقة العمل التابعة لوزارة الخارجية "قدّمت مساعدة مباشرة لأكثر من 23 ألف أمريكي في الخارج، من خلال توفير التوجيه الأمني ​​والمساعدة في السفر".

ودعا المواطنين الأمريكيين في عُمان والكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية وإسرائيل، ممن يحتاجون إلى مساعدة في السفر، إلى تعبئة نموذج طلب المساعدة في حالات الأزمات.

وأضاف: "يمكن للأمريكيين في الشرق الأوسط الذين يحتاجون إلى مساعدة الاتصال بوزارة الخارجية الأمريكية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على الرقم +1-202-501-4444".

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

مصرع تلميذ في 4 ابتدائي بعد سقوطه من "شباك فصله" بمدرسة خاصة بالجيزة

الذهب

تراجع أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع النفط والدولار وسط تصاعد التوترات

مصر - علم

مصر تؤكد ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي أمام التصعيد بالمنطقة

سعر الريال السعودي اليوم

بعد ارتفاع الدولار.. سعر الريال السعودي اليوم 9 مارس

لجنة الأزمة

بسبب تداعيات الحرب.. حزمة من الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق والاستهلاك

زيادة الحد الادني للاجور - زيادة المرتبات

زيادة المرتبات قريبا.. الحكومة تعلن عن حزمة اجتماعية جديدة لمساندة المواطنين خلال أيام

اجازة عيد الفطر 2026

للطلاب والموظفين.. إجازة عيد الفطر 2026 رسميًا

آبل

آبل تستعد لموجة جديدة من منتجات Ultra فائقة الفخامة

سيارة BYD سيل تحترق بالكامل

سبب عرض شائع .. سيارة BYD سيل تحترق بالكامل

هوندا

خلل برمجي في سيارات هوندا الكهربائية قد يسبب حوادث قاتلة

طبق صحي ومختلف.. طريقة عمل الخضار بالبطاطا الحلوة بطعم لذيذ في دقائق

رسميا.. شاهد هيونداي اكسنت 2026 فيس ليفت ‏

مسلسل الكينج الحلقة 20 .. زواج محمد عادل إمام للمرة الثالثة وصدمة جديدة لحنان مطاوع

لو بتعاني من الإمساك في رمضان .. 7 أطعمة تعيد حركة الأمعاء بشكل طبيعي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أسرار الناتو الإسرائيلي.. تحالف سداسي ضد من؟

