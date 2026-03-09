الأزمة تتصاعد.. رسالة عاجلة من واشنطن إلى الأمريكيين في 6 دول عربية وإسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم أنها سهّلت "أكثر من عشرين رحلة طيران مستأجرة، وأجلت آلاف الأمريكيين من الشرق الأوسط بأمان"، وفقًا لما صرّح به مسؤول رفيع المستوى في الوزارة.

وقال مساعد وزير الخارجية، ديلان جونسون، في بيان يوم الاثنين: "في الوقت الحالي، يفوق عدد المقاعد المتاحة على رحلات الطيران المستأجرة التابعة للوزارة بكثير الطلب من الأمريكيين في المنطقة".

وأضاف: "يستمر العديد من الأمريكيين في السفر عبر الرحلات التجارية".

وتابع: "بينما يستمر توفر الرحلات التجارية في جميع أنحاء المنطقة في التحسن، تستمر عمليات رحلات الطيران المستأجرة والنقل البري التابعة لوزارة الخارجية في العمل".

وأوضح جونسون أن فرقة العمل التابعة لوزارة الخارجية "قدّمت مساعدة مباشرة لأكثر من 23 ألف أمريكي في الخارج، من خلال توفير التوجيه الأمني ​​والمساعدة في السفر".

ودعا المواطنين الأمريكيين في عُمان والكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية وإسرائيل، ممن يحتاجون إلى مساعدة في السفر، إلى تعبئة نموذج طلب المساعدة في حالات الأزمات.

وأضاف: "يمكن للأمريكيين في الشرق الأوسط الذين يحتاجون إلى مساعدة الاتصال بوزارة الخارجية الأمريكية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على الرقم +1-202-501-4444".