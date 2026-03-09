تصعيد تركي صادم: أردوغان يهدد بالرد على الاستفزازات الإيرانية

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إيران من أي "خطوات استفزازية" أخرى بعد دخول صاروخ باليستي إيراني المجال الجوي التركي.

وحثّ إيران على الامتناع عن أي أعمال "تُلقي بظلالها على علاقات الجوار والأخوة التي تمتد لألف عام"، قائلاً إنها تواصل اتخاذ "خطوات خاطئة واستفزازية للغاية" رغم "التحذيرات الصادقة" من تركيا.

وجاءت تصريحاته، التي نقلتها وكالة أنباء الأناضول الرسمية، بعد دخول صاروخ باليستي أطلقته إيران المجال الجوي التركي قبل أن يتم تحييده بواسطة منظومات الدفاع الجوي والصاروخي التابعة لحلف الناتو في شرق المتوسط.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان لها أن حطام الصاروخ سقط على أرض خالية في غازي عنتاب جنوب وسط تركيا، وأنه لم تقع أي إصابات أو خسائر بشرية.

وقال أردوغان إن القوات التركية في حالة تأهب منذ بداية النزاع، وأن تركيا تراقب مجالها الجوي على مدار الساعة باستخدام طائرات إف-16 وطائرات الإنذار المبكر المحمولة جواً وطائرات التزود بالوقود.