الخارجية الفرنسية: لا نسعى للانخراط العسكرى في الحرب

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو إن فرنسا ليست طرفا فى الحرب الدائرة فى المنطقة، وأنها لا تسعى للانخراط العسكرى فى النزاع، مشددا على أن هذا الصراع ليس حربها.

وأوضح كونفافرو - في مداخلة لقناة القاهرة الاخبارية اليوم الاثنين - أن الهدف الأساسى لفرنسا هو الانخراط فى الجهود الدبلوماسية لحلحلة الوضع، خاصة فيما يتعلق بالقدرات النووية الإيرانية، عبر المفاوضات والحوار السياسي.

وأضاف أن التاريخ الحديث يظهر أن الاعتماد على الدبلوماسية وحدها قد لا يكون كافيا لتحقيق تغيير فى النظام، مؤكدا أن فرنسا تعمل على الموازنة بين الجهود الدبلوماسية وضرورة الدفاع عن مصالحها وحلفائها فى المنطقة.

وتابع أن هذه المرحلة ليست سهلة، وأن باريس تواصل العمل جنبا إلى جنب مع حلفائها لضمان حماية مصالحهم وتقديم الدعم اللازم لهم فى مواجهة التهديدات.

ولفت إلى أن فرنسا تؤكد على مبدأ الردع فى المنطقة، مشددا على أن الحفاظ على الأمن الإقليمى وحماية المصالح الفرنسية والحلفاء يشكل أولوية، مع الالتزام بالنهج الدبلوماسى فى إدارة التوترات مع إيران.