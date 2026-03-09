ترامب: لم أتخذ قرارًا بعد بإرسال قوات برية للسيطرة على المواد النووية في أصفهان

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم /الإثنين/، إنه "بعيد كل البعد" عن إصدار أوامر للقوات الأمريكية بالتوجه إلى إيران للسيطرة على المواد النووية في أصفهان.

وأكد ترامب - لصحيفة (نيويورك بوست) الأمريكية - "لم نتخذ أي قرار بشأن ذلك؛ نحن بعيدون كل البعد عن ذلك".

وأعرب ترامب عن عدم رضائه عن "مجتبي خامنئي"، الذي حل محل والده علي خامنئي في منصب المرشد الإيراني الأعلى، إلا أنه لم يكرر تهديده السابق بقتل أي خليفة يتولى السلطة دون موافقته، وفي الوقت ذاته لم يكشف عن خططه بشأن خامنئي الأصغر.

وقلل ترامب من التكهنات حول احتمال إرسال قوات برية إلى أصفهان لاستعادة اليورانيوم عالي التخصيب من منشأة تحت الأرض بالقرب من أصفهان وذلك بعدما أفادت سلسلة من التقارير الإخبارية بأن هذا الخيار مطروح.

وجاءت هذه التصريحات عقب تأكيد ترامب للصحيفة، الاثنين الماضي، إنه لا يستبعد إرسال قوات برية إلى إيران "إذا لزم الأمر".