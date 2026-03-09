العشر الأواخر من رمضان.. موعد الليالي الوترية وأفضل الأعمال لاغتنامها

مع دخول العشر الأواخر من رمضان يتضاعف حرص المسلمين على الإكثار من الطاعات والعبادات، ويبحث الصائمون عن أهم الأعمال الصالحة طمعا في نيل رحمة الله ومغفرته، ويزداد البحث عن مواعيد الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان، خاصة مع تحري ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر.

ويستحب الإكثار من الدعاء المستجاب في العشر الأواخر وطلب المغفرة والرزق والعتق من النار، ويبحث كثيرون أيضًا عن أفضل الأدعية في العشر الأواخر من رمضان ودعاء ليلة القدر مكتوب لاغتنام هذه الليالي المباركة وفي السطور التالية نعرض أفضل الأدعية المستجابة.

أفضل الأعمال لاغتنام العشر الأواخر من رمضان

حرصت دار الإفتاء المصرية على حث الصائمين من الإكثار من الطاعات، كاشفة عن أفضل الأعمال لاغتنام العشر الأواخر من رمضان.

ووضحت دار الإفتاء في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أفضل الأعمال لاغتنام العشر الأواخر من رمضان قائلة “ينبغي إحياء ليالي العشر الأخيرة من رمضان بصنوف العبادات” وهي:

صلة الأرحام حُسن الْجِوار التوسعة على الأهل والأقارب كثرة الذكر الاعتكاف التهجد الدعاء والتضرع إلى الرءوف الرحيم سبحانه

مواعيد الليالي الوترية في شهر رمضان 2026

تبدأ العشر الأواخر من رمضان 2026 مع غروب شمس يوم الإثنين المقبل 9 مارس ، وتستمر حتى نهاية الشهر المبارك.

ويبدأ دخول العشر الأواخر من رمضان فعلياً من مغرب يوم 20 رمضان، أي أن أولى لياليها هي ليلة 21 رمضان، لذلك يحرص المسلمون على بدء الاجتهاد في العبادة والطاعة مع أذان المغرب إيذاناً بدخول هذه الأيام المباركة.

والمقصود مواعيد الليالي الوترية في شهر رمضان 2026 هي ليلة 21 و23 و25 و27 و29 من رمضان .

دعاء ليلة القدر المستحب

وفي إطار توضيح أحكام الدين بيّنت دار الإفتاء صيغة دعاء ليلة القدر المستحب ، قائلة يستحب أن يدعو المسلم في هذه الليلة المباركة بما ورد عن السيدة عائشةَ .

وأضحت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن دعاء ليلة القدر المستحب هو ما جاء عن أمِّ المؤمنين رضي الله عنها، أنها قالت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: «تَقُولِينَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي».

دعاء العشر الأواخر من رمضان

- اللهم إنا نسألك يا ربنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا، نسألك يا ربنا من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك يا ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم.

- يا من أنزلت القرآن الكريم في ليلة القدر، أكرمنا في هذه الليالي المباركة، والطف بنا، وأجرنا من النار. اللهم تقبّل صيامنا، وقيامنا، وصلاتنا، ودعاءنا، وسائر أعمالنا، وبلّغنا برحمتك ليلة القدر، يا أرحم الراحمين.

- اللّهم اجعلنا في هذه الليالي من الذين نظرت إليهم وغفرت لهم ورضيت عنهم، اللّهم اجعلنا في هذه الليالي من الذين تُسلّم عليهم الملائكة، يارب تقبل منا وعلى طاعتك أعنّا وأكرمنا ولا تهنّا.

- اللهم إني أسألك حسن الصيام، وحسن الختام، ولا تجعلنا من الخاسرين في رمضان، واجعلنا ممن تدركهم الرحمة والمغفرة والعتق من النار. اللهم يا الله ارزقني فضل ليلة القدر، وفضل قيام ليلة القدر، اللهم سهل أموري من العسر إلى اليسر، اللهم اغفر لي ذنبي، اللهم إني أسألك بفضل ليلة القدر وأسرار ليلة القدر وأنوارها وبركاتها، أسألك أن تتقبل دعواتي، وأن تقضي حاجاتي، اللهم إن كانت هذه هي ليلة القدر فاقسم لي الخير فيها، واختم لي من فضائلك، اللهم اجعل اسمي في هذه الليلة من السعداء، وروحي مع الشهداء، يا أرحم الراحمين يا الله.

أدعية ا لعشر الأواخر من رمضان

اللّهم ارزقني فضل قيام ليلة القدر، وسهل أموري فيه من العسر إلى اليسر، واقبل معاذيري وحطّ عني الذنب والوزر، يا رؤوفًا بعبادك الصالحين.

· اللّهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا، وتضع وزرنا، وتُطهّر قلوبنا، وتُحصّن فروجنا، وتغفر لنا ذنوبنا، ونسألك الدّرجات العُلا من الجنة.

· اللّهم إنّا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، ونستعينك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم.

· إلهي وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ووقفت سفينة المساكين على ساحل كرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك، اللّهم ما قسمت في هذه الليلة من علم ورزق وأجر وعافية فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب.

· اللّهم ارزقنا عملًا صالحًا يُقرّبنا إلى رحمتك، ولسانًا ذاكرًا شاكرًا لنعمتك، وثبتنا اللّهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.