نفاد تذاكر مباراة الزمالك وإنبي قبل المواجهة المرتقبة في الدوري
إيران: مـ.قتل 104 من عسكرييها في استهداف أمريكي للمدمرة "دنا"
وزير الصناعة: نستهدف مضاعفة الصادرات غير البترولية لـ99 مليار دولار بحلول 2030
وزير المالية: 80 مليار جنيه سداد طوعي للضرائب وإقرار أنشطة بـ تريليون جنيه
أمن المواطن الغذائي "خط أحمر".. كواليس التدخل الرئاسي لضبط الأسواق
ليلة 19 رمضان.. إقبال واسع على الجامع الأزهر ومشاركة لافتة للقراء الشباب في إحياء التراويح
الخارجية الأمريكية: عودة أكثر من 32 ألف مواطن سالمين من الشرق الأوسط
الركراكي يكشف سر رفضه تقديم خليفته محمد وهبي مدربًا لنتخب المغرب
إطلاق مبادرة في مجال التوثيق الفوتوغرافي بالمناطق الأثرية لضمان الدقة التاريخية
انتقل للدوري الإيطالي.. شبكة إنجليزية توجّه رسالة مثيرة إلى عمر مرموش
دعاء ليلة القدر المستحب.. الإفتاء تحدد 7 كلمات يدعو بها المسلم
السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة متجهة إلى حقل شيبة في الربع الخالي
ديني

دعاء ليلة القدر المستحب.. الإفتاء تحدد 7 كلمات يدعو بها المسلم

دعاء ليلة القدر المستحب
دعاء ليلة القدر المستحب
أحمد سعيد

يتحرى المسلمون موعد ليلة القدر خاصة ونحن نقترب من العشر الأواخر من رمضان فهي ليلة خير من ألف شهر ويستحب أن يجتهد كل مسلم أثناءها ترديد أفضل الأدعية، لذا يبحث عدد كبير من الناس عن دعاء ليلة القدر المستحب.   

دعاء ليلة القدر المستحب

وفي إطار توضيح أحكام الدين بيّنت دار الإفتاء صيغة دعاء ليلة القدر المستحب ، قائلة يستحب أن يدعو المسلم في هذه الليلة المباركة بما ورد عن السيدة عائشةَ .

وأضحت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن دعاء ليلة القدر  المستحب هو ما جاء عن أمِّ المؤمنين رضي الله عنها، أنها قالت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: «تَقُولِينَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي».

أدعية مستحبة في ليلة القدر

وغير دعاء ليلة القدر المستحب يفضل أن يجتهد كل مؤمن في هذه الليلة بالأدعية التي تجلب له خيري الدنيا والآخرة .

ومن بين أفضل صيغ دعاء ليلة القدر المستحب أن يقول المؤمن في دعائه :

·اللّهم ارزقني فضل قيام ليلة القدر، وسهل أموري فيه من العسر إلى اليسر، واقبل معاذيري وحطّ عني الذنب والوزر، يا رؤوفًا بعبادك الصالحين.

· اللّهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا، وتضع وزرنا، وتُطهّر قلوبنا، وتُحصّن فروجنا، وتغفر لنا ذنوبنا، ونسألك الدّرجات العُلا من الجنة.

· اللّهم إنّا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، ونستعينك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم.

· إلهي وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ووقفت سفينة المساكين على ساحل كرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك، اللّهم ما قسمت في هذه الليلة من علم ورزق وأجر وعافية فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب.

· اللّهم ارزقنا عملًا صالحًا يُقرّبنا إلى رحمتك، ولسانًا ذاكرًا شاكرًا لنعمتك، وثبتنا اللّهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

ما هي علامات ليلة القدر في رمضان ؟

بعد معرفة مواعيد الليالي الوترية في شهر رمضان 2026 فإن عددا كبيرا من الناس يبحث عن علامات ليلة القدر، وفي الحقيقة ليست هناك علامة واضحة ولكن عددا من العلماء قد حدد بعض الأمارات ومنها: 

  • اعتدال الجوّ فيها؛ فلا يُوصف بالحرارة، أو البرودة؛ حيث رُوِي عن عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما-: «ليلةُ القدْرِ ليلةٌ سمِحَةٌ، طَلِقَةٌ، لا حارَّةٌ ولا بارِدَةٌ، تُصبِحُ الشمسُ صبيحتَها ضَعيفةً حمْراءَ».
  • طلوع الشمس دون شعاع في صباح اليوم التالي لها؛ فقد ورد عن أبيّ بن كعب -رضي الله عنه-: «وآيةُ ذلك أنْ تَطلُعَ الشَّمسُ في صَبيحَتِها مِثلَ الطَّسْتِ، لا شُعاعَ لها، حتى تَرتفِعَ».
  •  ثبت في علامات ليلة القدر النقاء والصفاء في ليلتها؛ فقد رُوي في أثرٍ غريبٍ عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه-: «أمارَةَ ليلةِ القدْرِ أنها صافيةٌ بَلِجَةٌ كأن فيها قمرًا ساطعًا ساكنةٌ ساجيةٌ لا بردَ فيها ولا حرَّ ولا يحِلُّ لكوكبٍ يُرمى به فيها حتى تُصبِحَ، وإن أمارتَها أنَّ الشمسَ صبيحتَها تخرُجُ مستويةً ليس لها شُعاعٌ مثلَ القمرِ ليلةَ البدرِ ولا يحِلُّ للشيطانِ أن يخرُجَ معَها يومَئذٍ».
  • يشعر الشخص فى ليلة القدر بإقبال على الله عز وجل في هذه الليلة.

لماذا أخفى الله موعد ليلة القدر ؟

وكان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قال ان شهر رمضان كله خير وبركة، ولكن الله عز وجل جعل في آخره عشرة أيام فيه أعظم ليلة، وهي ليلة القدر، التي تُعدّ أعظم بركة ورحمة للأمة الإسلامية.

وأوضح "فخر" خلال تصريحات سابقة، أن كثيرًا من الناس يتمنون معرفة موعد ليلة القدر بدقة، لكن الله سبحانه وتعالى أخفاها لحكمة عظيمة، وهي دفع المسلمين للاجتهاد في العبادة طوال العشر الأواخر من رمضان، بل وحتى في الشهر كله، وفقًا لبعض آراء الفقهاء.

وكشف عن أن هذا الإبهام يدفع المؤمن إلى الاجتهاد في العبادات والذكر والصلاة طوال العشر الأواخر، مما يضاعف الأجر والثواب، وبدلاً من تحصيل ثواب ليلة واحدة، يُكتب له أجر عشر ليالٍ مليئة بالطاعات.

ونوه أن العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك تشهد تنافسًا بين المسلمين في أعمال الخير، مثل الصدقات،والاجتهاد في العبادة، وصلة الأرحام، وإخراج الزكاة، وهو ما يجعل هذه الأيام محطة روحانية عظيمة قبل وداع رمضان.

وعلى كل من قصر فيما مضى من رمضان أن ينتبه فى الليالى القادمة ويتقرب الى الله بالصوم والصلاة والصدقة وقيام الليل والاستغفار والصلاة على النبي والدعاء والاستغفار لعله يدرك ليلة القدر أو يصادف دعائه ساعة إجابة ويتغير حاله لأحسن حال.

دعاء ليلة القدر المستحب ليلة القدر دعاء ليلة القدر دعاء الأدعية ما هو دعاء ليلة القدر المستحب دار الإفتاء الإفتاء أدعية مستحبة في ليلة القدر

