قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اعتداء بسـ.ـاطور على سيدة أمام منزلها في الغربية| وشاهد عيان: الضحية ما زالت في حالة حرجة
البترول: إيثيدكو حققت طفرة في الإنتاج الأخضر ومبيعات تجاوزت 5.7 مليار جنيه
قرار عربي طارئ يدين الهجمات الإيرانية وسط دعوة لتفعيل المادة 51
وزير الشباب: نولي اهتماما كبيرا بدعم أبطال الرياضة البارالمبية
بالأسماء.. مصرع سائق وإصابة 12 شخصًا في انقلاب أتوبيس على طريق طنطا – المحلة الزراعي
الحرب ترفع سعر صرف الدولار ليتخطى 52 جنيهًا فى البنوك
عراقجي: لا مؤشرات على سعي إيران لامتلاك صواريخ تستهدف الولايات المتحدة
آخر موعد لصرف 400 جنيه منحة التموين.. استعلم عن بطاقتك
مواجهات قوية في ربع نهائي دوري سوبر السلة .. تعرّف على المباريات والمواعيد
غادة إبراهيم: عمري ما شفت أحمد العوضي وشائعة طلبه إيدي للجواز «مفبركة»
موعد أذان المغرب 18 رمضان في القاهرة وأسوان والبحر الأحمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

إنذار من القطب الجنوبي.. ذوبان الجليد يهدد مخزن الكربون العالمي

القطب الجنوبي
القطب الجنوبي
أمينة الدسوقي

لطالما اعتُبرت القارة القطبية الجنوبية رمزا للاستقرار المناخي على كوكب الأرض، إلا أن هذا التوازن بات مهددا في السنوات الأخيرة نتيجة التسارع الملحوظ في ذوبان الجليد البحري.

القارة الجليدية لم تعد مستقرة

وقد بدأت هذه التحولات تترك آثارا عميقة في النظام البيئي للمحيط الجنوبي، حيث تشهد السلسلة الغذائية البحرية تغيرات غير مسبوقة.

ومن أبرز هذه التحولات تراجع أعداد القشريات البحرية المعروفة باسم الكريل، مقابل انتشار متزايد للكائنات الجيلاتينية التي تُعرف باسم السالبات.

 ويعد هذا التغير مؤشراً على أزمة بيئية متصاعدة قد تمتد آثارها إلى النظام المناخي العالمي.

عقد من التحولات السريعة

على مدار عقود طويلة، حافظ الجليد البحري في القطب الجنوبي على استقراره النسبي، وكان يشكل بيئة حيوية لعدد كبير من الكائنات البحرية، وفي مقدمتها الكريل الذي يعتمد على الطحالب الدقيقة المرتبطة بالجليد كمصدر غذائي أساسي.

غير أن السنوات العشر الأخيرة شهدت تراجعا سريعا في مساحة الجليد البحري بالمحيط الجنوبي، في ظاهرة ترتبط بشكل مباشر بارتفاع درجات الحرارة العالمية وتغير المناخ.

وتكشف صور الأقمار الصناعية أن مناطق واسعة كانت مغطاة بالجليد تحولت إلى مساحات مفتوحة من المياه، الأمر الذي أدى إلى زيادة نمو العوالق الدقيقة وأحدث تغييرات واسعة في الكائنات التي تعتمد على هذا النظام البيئي.

صعود الكائنات الجيلاتينية

مع ازدهار العوالق النباتية الدقيقة، برزت كائنات السالبات الجيلاتينية كأحد المستفيدين الرئيسيين من البيئة الجديدة الخالية من الجليد فهذه الكائنات تتغذى على العوالق المجهرية وتتكاثر بسرعة في المياه المفتوحة، ما جعلها تنتشر على حساب الكريل في العديد من المناطق.

ويمثل هذا التحول تغيرًا جوهريًا في طبيعة السلسلة الغذائية البحرية، إذ إن الكائنات الجديدة لا تؤدي الدور البيئي نفسه الذي يلعبه الكريل في دعم النظام الغذائي للمحيط الجنوبي.

تراجع الكريل يهدد الحياة البحرية

يُعد الكريل حجر الأساس في السلسلة الغذائية للمحيط الجنوبي، حيث تعتمد عليه أنواع عديدة من الكائنات البحرية، مثل الأسماك والحيتان والفقمات، كمصدر غذائي رئيسي.

ومع تراجع أعداده نتيجة فقدان الجليد البحري، يواجه النظام البيئي خطر اختلال التوازن الغذائي، الأمر الذي قد يؤثر على التنوع البيولوجي في المنطقة كما أن انخفاض أعداد الكريل قد ينعكس سلبًا على الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بصيده.

دور خفي في تخزين الكربون

لا يقتصر دور الكريل على دعم السلسلة الغذائية فحسب، بل يؤدي أيضًا وظيفة بيئية مهمة في دورة الكربون فعند تغذيته على العوالق، ينقل الكربون إلى أعماق المحيط من خلال فضلاته العضوية، حيث يبقى مخزنًا هناك لفترات طويلة قد تمتد لقرون.

في المقابل، لا تتمتع السالبات بالكفاءة نفسها في نقل الكربون إلى الأعماق، نظرًا لدورة حياتها القصيرة ومحتواها الكربوني الأقل. 

ويعني انتشارها الواسع احتمال تراجع قدرة المحيط الجنوبي على امتصاص الكربون، وهو ما قد يزيد من حدة التغير المناخي عالميًا.

مستقبل غير واضح للمحيط الجنوبي

تشير هذه التغيرات المتسارعة إلى احتمال حدوث تحولات عميقة في النظم البيئية البحرية خلال العقود المقبلة فاستمرار تراجع الكريل وصعود السالبات قد يعيد تشكيل السلسلة الغذائية بالكامل، مع تأثيرات محتملة على الحياة البحرية والمناخ العالمي.

ويعتمد العلماء بشكل متزايد على بيانات الأقمار الصناعية لمراقبة هذه التحولات ورسم صورة أدق لما يحدث في المحيط الجنوبي، إلا أن النتائج الكاملة لهذه التغيرات قد لا تتضح إلا بعد سنوات طويلة من الدراسة.

أزمة بيئية تتطلب متابعة عاجلة

تشير المؤشرات العلمية المتزايدة إلى أن المحيط الجنوبي يشهد تحولًا بيئيًا عميقًا نتيجة ذوبان الجليد البحري. 

ويعكس انتشار السالبات مقابل تراجع الكريل تغيرًا جذريًا في السلسلة الغذائية، ما يهدد التنوع البيولوجي ويضعف قدرة المحيط على تخزين الكربون.

ولهذا السبب، أصبحت مراقبة هذه التحولات وفهم تداعياتها أولوية ملحة لدى المجتمع العلمي، في محاولة للحفاظ على أحد أهم النظم البيئية التي تلعب دورًا حاسمًا في توازن مناخ الأرض.

القطب الجنوبي ذوبان الجليد الكربون العالمي القارة القطبية الجنوبية تخزين الكربون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة زوجة بطل كمال الأجسام الشحات مبروك

وفاة زوجة أسطورة كمال الأجسام الشحات مبروك مُتأثرة بوعكة صحية

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

كلب السويس

من الغضب إلى التحقيق.. قصة «كلب السويس» بين روايات مُتضاربة وتقرير طبي يكشف تفاصيل صادمة

طقس الأسبوع

طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة

جدول امتحانات شهر مارس 2026

بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات

دواجن بيضاء

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن الكيلو الآن

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: العدو حرف كلامي ويريد زرع الفتنة مع دول الجوار

ممدوح عباس

لحل الأزمة المالية.. ممدوح عباس ينعش خزينة الزمالك بـ 170 مليون جنيه

ترشيحاتنا

الإمارات

الإمارات: لا نسعى للصراعات.. ونحن في حالة دفاع تجاه الاعتداء الإيراني

أرشيفية

سلام: دخول حزب الله الحرب كان خطأ استراتيجياً والمساعي الدبلوماسية لم تؤت ثمارها بعد

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

الاتحاد الأوروبي يدين بشدة الهجمات الإيرانية على عدد من الدول العربية

بالصور

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب
بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب
بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

صورة من المؤتمر الصحفي
صورة من المؤتمر الصحفي
صورة من المؤتمر الصحفي

وصفة اقتصادية.. طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة

..طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة
..طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة
..طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة

خير مصر لشعب مصر.. القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائية بنصف الثمن

القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائة بنصف الثمن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين
القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائة بنصف الثمن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين
القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائة بنصف الثمن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

فيديو

صورة من المؤتمر الصحفي

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائة بنصف الثمن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

خير مصر لشعب مصر.. القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائية بنصف الثمن

صورة للقاء وزير الدفاع مع مقاتلي قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأنظمة القتالية العالمية لتأمين سماء مصر

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات الدفاع الجوي ويشيد بدورهم في حماية سماء مصر

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات الدفاع الجوي ويشيد بدورهم في حماية سماء مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد