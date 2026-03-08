إنذار من القطب الجنوبي.. ذوبان الجليد يهدد مخزن الكربون العالمي

لطالما اعتُبرت القارة القطبية الجنوبية رمزا للاستقرار المناخي على كوكب الأرض، إلا أن هذا التوازن بات مهددا في السنوات الأخيرة نتيجة التسارع الملحوظ في ذوبان الجليد البحري.

القارة الجليدية لم تعد مستقرة

وقد بدأت هذه التحولات تترك آثارا عميقة في النظام البيئي للمحيط الجنوبي، حيث تشهد السلسلة الغذائية البحرية تغيرات غير مسبوقة.

ومن أبرز هذه التحولات تراجع أعداد القشريات البحرية المعروفة باسم الكريل، مقابل انتشار متزايد للكائنات الجيلاتينية التي تُعرف باسم السالبات.

ويعد هذا التغير مؤشراً على أزمة بيئية متصاعدة قد تمتد آثارها إلى النظام المناخي العالمي.

عقد من التحولات السريعة

على مدار عقود طويلة، حافظ الجليد البحري في القطب الجنوبي على استقراره النسبي، وكان يشكل بيئة حيوية لعدد كبير من الكائنات البحرية، وفي مقدمتها الكريل الذي يعتمد على الطحالب الدقيقة المرتبطة بالجليد كمصدر غذائي أساسي.

غير أن السنوات العشر الأخيرة شهدت تراجعا سريعا في مساحة الجليد البحري بالمحيط الجنوبي، في ظاهرة ترتبط بشكل مباشر بارتفاع درجات الحرارة العالمية وتغير المناخ.

وتكشف صور الأقمار الصناعية أن مناطق واسعة كانت مغطاة بالجليد تحولت إلى مساحات مفتوحة من المياه، الأمر الذي أدى إلى زيادة نمو العوالق الدقيقة وأحدث تغييرات واسعة في الكائنات التي تعتمد على هذا النظام البيئي.

صعود الكائنات الجيلاتينية

مع ازدهار العوالق النباتية الدقيقة، برزت كائنات السالبات الجيلاتينية كأحد المستفيدين الرئيسيين من البيئة الجديدة الخالية من الجليد فهذه الكائنات تتغذى على العوالق المجهرية وتتكاثر بسرعة في المياه المفتوحة، ما جعلها تنتشر على حساب الكريل في العديد من المناطق.

ويمثل هذا التحول تغيرًا جوهريًا في طبيعة السلسلة الغذائية البحرية، إذ إن الكائنات الجديدة لا تؤدي الدور البيئي نفسه الذي يلعبه الكريل في دعم النظام الغذائي للمحيط الجنوبي.

تراجع الكريل يهدد الحياة البحرية

يُعد الكريل حجر الأساس في السلسلة الغذائية للمحيط الجنوبي، حيث تعتمد عليه أنواع عديدة من الكائنات البحرية، مثل الأسماك والحيتان والفقمات، كمصدر غذائي رئيسي.

ومع تراجع أعداده نتيجة فقدان الجليد البحري، يواجه النظام البيئي خطر اختلال التوازن الغذائي، الأمر الذي قد يؤثر على التنوع البيولوجي في المنطقة كما أن انخفاض أعداد الكريل قد ينعكس سلبًا على الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بصيده.

دور خفي في تخزين الكربون

لا يقتصر دور الكريل على دعم السلسلة الغذائية فحسب، بل يؤدي أيضًا وظيفة بيئية مهمة في دورة الكربون فعند تغذيته على العوالق، ينقل الكربون إلى أعماق المحيط من خلال فضلاته العضوية، حيث يبقى مخزنًا هناك لفترات طويلة قد تمتد لقرون.

في المقابل، لا تتمتع السالبات بالكفاءة نفسها في نقل الكربون إلى الأعماق، نظرًا لدورة حياتها القصيرة ومحتواها الكربوني الأقل.

ويعني انتشارها الواسع احتمال تراجع قدرة المحيط الجنوبي على امتصاص الكربون، وهو ما قد يزيد من حدة التغير المناخي عالميًا.

مستقبل غير واضح للمحيط الجنوبي

تشير هذه التغيرات المتسارعة إلى احتمال حدوث تحولات عميقة في النظم البيئية البحرية خلال العقود المقبلة فاستمرار تراجع الكريل وصعود السالبات قد يعيد تشكيل السلسلة الغذائية بالكامل، مع تأثيرات محتملة على الحياة البحرية والمناخ العالمي.

ويعتمد العلماء بشكل متزايد على بيانات الأقمار الصناعية لمراقبة هذه التحولات ورسم صورة أدق لما يحدث في المحيط الجنوبي، إلا أن النتائج الكاملة لهذه التغيرات قد لا تتضح إلا بعد سنوات طويلة من الدراسة.

أزمة بيئية تتطلب متابعة عاجلة

تشير المؤشرات العلمية المتزايدة إلى أن المحيط الجنوبي يشهد تحولًا بيئيًا عميقًا نتيجة ذوبان الجليد البحري.

ويعكس انتشار السالبات مقابل تراجع الكريل تغيرًا جذريًا في السلسلة الغذائية، ما يهدد التنوع البيولوجي ويضعف قدرة المحيط على تخزين الكربون.

ولهذا السبب، أصبحت مراقبة هذه التحولات وفهم تداعياتها أولوية ملحة لدى المجتمع العلمي، في محاولة للحفاظ على أحد أهم النظم البيئية التي تلعب دورًا حاسمًا في توازن مناخ الأرض.