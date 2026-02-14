قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لمرضي السكر .. الصحة تنصح: افطر فوراً وأكسر الصيام في هذه الحالة
توروب : الأهلي حسم الصعود لدوري الأبطال.. ومتشوق لرؤية جماهير الفريق
حذف المقطع من المواقع.. منع تداول فيديو إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية
توروب يكشف عن موقفه بشأن مشاركة إمام عاشور في مباراة الجيش الملكي
رمضان 2026 .. نصائح مهمة من الصحة لصيام آمن
دعونا نتعلم من أخطاء الماضي.. ماذا قال توروب عن أزمة إمام عاشور؟
80 ألف متظاهر يحتشدون في ميونيخ رفضا للنظام الإيراني بالتزامن مع مؤتمر الأمن
وزير الخارجية السوري: نسعى لمحاسبة الأسد من خلال الجنائية الدولية
الأعلى للإعلام يمنع تداول محتوى مصور لواقعة تسىء لكرامة أحد الشباب
بـ الحنطور.. صفحة ليفربول تعلق على مواجهة برايتون الليلة
كامل الوزير يفتتح محطة الحاويات تحيا مصر بميناء دمياط
الاحتلال يفتح النيران على خيام نازحين بمخيم النصيرات في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

جحيم المناخ يشتعل جنوبا.. موجات حر وحرائق غير مسبوقة تضرب نصف الكرة الجنوبي| ايه الحكاية

الحرارة
الحرارة
أمينة الدسوقي

تشهد دول نصف الكرة الجنوبي منذ بداية عام 2026 موجة غير مسبوقة من الحرارة الشديدة وحرائق الغابات العنيفة، تمتد من أميركا الجنوبية إلى أستراليا وجنوب أفريقيا، في مشهد يثير قلق العلماء الذين يحذرون من أن الأسوأ قد يكون قادما، خاصة بعد ثلاث سنوات متتالية سجلت أعلى درجات حرارة في التاريخ الحديث.

حرارة قياسية تمتد عبر القارات

في يناير الماضي، سجلت أستراليا واحدة من أعنف موجات الحر في تاريخها، حيث لامست درجات الحرارة حاجز 50 درجة مئوية. ولم تكن القارة الوحيدة التي تعاني، إذ شهدت أميركا الجنوبية موجة حر مدمرة أشعلت حرائق واسعة في باتاجونيا بالأرجنتين، بينما أسفرت الحرائق والحرارة الشديدة في تشيلي عن مقتل 21 شخصًا في مناطق ساحلية.

وفي جنوب أفريقيا، اندلعت أسوأ حرائق غابات منذ سنوات، وسط ظروف مناخية قاسية زادت من سرعة انتشار النيران وصعوبة احتوائها.

مفارقة مناخية رغم تأثير “لا نينيا”

اللافت أن هذه الظواهر المتطرفة تحدث في وقت لا يزال العالم متأثرا بظاهرة “لا نينيا” الضعيفة، التي عادة ما ترتبط بانخفاض درجات الحرارة العالمية نتيجة برودة مياه المحيط الهادئ الاستوائي.

ورغم هذا العامل المفترض أن يخفف من حدة الحرارة، تشير البيانات إلى أن درجات الحرارة الحالية تتجاوز التوقعات، ما يعزز فرضية أن التغير المناخي الناتج عن النشاط البشري أصبح أقوى من التقلبات الطبيعية.

تغير المناخ يتفوق على الطبيعة

يرى خبراء المناخ أن ما يحدث يعكس تحولًا واضحًا في طبيعة الظواهر المناخية فوفق تقديرات حديثة، قد يبلغ متوسط الاحترار العالمي هذا العام نحو 1.46 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الصناعة، ما يجعله العام الرابع على التوالي الذي يتجاوز حاجز 1.4 درجة.

وتحذر التوقعات من أن الانتقال المحتمل إلى مرحلة محايدة أو حتى عودة ظاهرة “النينيو” قد يدفع درجات الحرارة إلى مستويات أعلى، وربما يسجل العالم رقمًا قياسيًا جديدًا.

حرائق أكثر شراسة واتساع

ورغم أن كثيرًا من حرائق الغابات يبدأ بفعل النشاط البشري أو الصواعق، فإن موجات الحر والجفاف الطويلة تجعل هذه الحرائق أكثر تدميرا من أي وقت مضى.

فالأنظمة البيئية التي كانت تتعامل سابقًا مع حرائق محدودة أصبحت اليوم عاجزة أمام نيران تمتد بسرعة هائلة، مدفوعة برياح قوية وجفاف شديد، ما يؤدي إلى خسائر بيئية طويلة الأمد يصعب تعويضها.

نظم بيئية على حافة الانهيار

توضح بعض الأمثلة حجم الخطر المتصاعد، إذ تحولت حرائق اندلعت بسبب صاعقة برق في إحدى الحدائق الوطنية بالأرجنتين من حريق محدود إلى كارثة خلال أيام، بعدما ساهمت موجة حر ورياح عاتية في تمدده عشرات الكيلومترات.

هذه الحوادث تكشف هشاشة النظم البيئية أمام الظروف المناخية الجديدة، خاصة في مناطق تضم غابات قديمة عمرها آلاف السنين.

تحذير مبكر لما هو قادم

تشير البيانات المناخية العالمية إلى أن السنوات الثلاث الأخيرة كانت الأعلى حرارة على الإطلاق، في مؤشر مقلق على تسارع وتيرة الاحترار العالمي.

ومع استمرار موجات الحر واشتداد الحرائق في نصف الكرة الجنوبي، يحذر العلماء من أن عام 2026 قد يكون محطة فاصلة، إما نحو كبح جماح الأزمة المناخية، أو نحو دخول مرحلة أكثر خطورة من الظواهر المتطرفة التي قد تصبح “الوضع الطبيعي الجديد” لكوكب الأرض.

موجات حر جحيم المناخ جحيم المناخ يشتعل نصف الكرة الجنوبي أميركا الجنوبية موجة حر مدمرة تأثير “لا نينيا” ظاهرة “النينيو”

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

أسعار الدواجن

قبل رمضان بأيام.. تحديث جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 فبراير

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

الزوج المتهم في الواقعة

زوج ينهي حياة زوجته بـ15طعنة لخلافات أسرية بالمحلة ويفر هاربا من البيت |صور

مصرع طالب في المنوفية

مصرع طالب صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد في المنوفية

بالصور

ما هي فوائد الزبادي للأطفال ؟ .. ومتى يمكن تقديمه لهم

فوائد الزبادي للأطفال
فوائد الزبادي للأطفال
فوائد الزبادي للأطفال

كسر الصيام بالتمر.. فئات ممنوعة من الإفطار عليه

لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟

بإجمالي 1.3 كم.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف الشوارع الداخلية بالقنايات

رصف طريق
رصف طريق
رصف طريق

بقرار عاجل.. الصين تحل مشاكل شاشات اللمس والأزرار في السيارات

الأزرار والشاشات
الأزرار والشاشات
الأزرار والشاشات

فيديو

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد