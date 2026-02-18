قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل مريض الضغط ممنوع من الصيام.. حسام موافي يوضح
ترامب يكشف عن أولى الاستثمارات اليابانية في مشاريع الطاقة والمعادن الأساسية
عباس شومان: المتطاول على والدي رسولنا الكريم لا صلة له بالأزهر
علي جمعة: هلمّوا لاغتنام رمضان.. شهر تُفتح فيه أبواب الجنة وتُصفّد الشياطين
فرق الهلال الأحمر تنتشر على معبر رفح للدفع بقافلة «زاد العزة» 141
وزير الري: تعامل فوري مع أي تعديات على مجرى نهر النيل
بعد ارتفاعه أمس.. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في البنوك
زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب قبالة جزر "أمامي - أوشيما" اليابانية
كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان
تراشق بالزجاجات الفارغة.. التحقيق مع سيدة وابنتها تعديا على جارتهما بإمبابة
الرئيس السيسي يتبادل التهنئة مع ملوك ورؤساء الدول العربية بمناسبة شهر رمضان
مع اقتراب شهر رمضان .. تعرّف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء
أخبار العالم

إنفلونزا الطيور تهدد الحياة البرية في القطب الجنوبي

إنفلونزا الطيور تهدد الحياة البرية في القطب الجنوبي
إنفلونزا الطيور تهدد الحياة البرية في القطب الجنوبي
أ ش أ

حذر العالم التشيلي فيكتور نايرا من أن فيروس إنفلونزا الطيور ينتشر في القطب الجنوبي، مهددا الحياة البرية في هذه القارة الجليدية.

 وقد أثرت إنفلونزا الطيور على معظم أنحاء العالم منذ عام 2021.

وفي أبريل 2024، رصد فيكتور نايرا وفريقه سلالة شديدة الخطورة من إنفلونزا الطيور في خمسة طيور من نوع الكركر، وهي طيور بحرية تعيش بشكل رئيسي في المناطق القطبية. ونشر هذا الاكتشاف في مجلة "فرونتيرز إن فيتريناري ساينس" السويسرية.

وقال فيكتور نايرا - الذي يدرس إنفلونزا الطيور في القطب الجنوبي منذ نحو 10 سنوات - "هذا المرض قادر على قتل جميع الطيور في فترات قصيرة" حسبما أورد راديو "لاك" السويسري.

ومنذ اكتشافه، استمر الفيروس في الانتشار إلى أنواع أخرى من الطيور المحلية في القطب الجنوبي، وتم اكتشاف حالات إصابة على امتداد 900 كيلومتر من الساحل الغربي الذي مسحه العلماء.. وأضاف فيكتور نايرا "لقد انتشر الفيروس بشكل كامل في جميع أنحاء منطقة القطب الجنوبي التي لدينا القدرة على دراستها".

وخلال الرحلة الاستكشافية الأخيرة في فصل الصيف الجنوبي، تم تأكيد حالات إصابة جديدة في حوالي 10 أنواع، مثل الغاق القطبي، نورس عشب البحر، بطاريق أديلي وبطاريق جنتو، وفقمات الفراء القطبية.

وعلى الرغم من أن الأنواع المصابة حتى الآن لا تشكل خطرا كبيرا على الانقراض، وفقا للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، أشار فيكتور نايرا إلى أن "أنواع القطب الجنوبي، بشكل عام، نادرة على مستوى العالم".

ويقدر عدد أفراد الغاق القطبي وطائر الكركر القطبي بحوالي 20 ألف فرد فقط. ويحذر العالم من أنه إذا استمر الفيروس في الانتشار، "فإن أي نوع، إذا تأثر بشدة، قد يصبح مهددا بالانقراض".

وفي عام 2023، تسببت إنفلونزا الطيور في نفوق ما يقارب 1300 بطريق من نوع هومبولت، أي ما يعادل 10% تقريبا من تعداد هذا النوع في تشيلي، وفقا للهيئة الوطنية للمصايد.

ومنذ عام 2021، اجتاحت موجة عالمية من إنفلونزا الطيور ملايين الطيور والثدييات البرية في الأمريكتين وآسيا وأوروبا، نتيجة لهجراتها حول العالم.

