تنفيذ 6 حملات مشتركة بالتنسيق بين محافظة الإسماعيلية والهيئة العامة لسلامة الغذاء

نفذت محافظة الاسماعيلية 6 حملات مشتركة بالتنسيق بين محافظة الإسماعيلية والهيئة العامة لسلامة الغذاء، مكتب متابعة المحافظ، ومديرية الطب البيطري، ومديرية التموين، ومباحث التموين، ورئاسات مراكز ومدن التل الكبير والقصاصين وأبوصوير والقنطرة غرب والقنطرة شرق، وإدارة البيئة، والمرافق.

أسفرت الحملات عن التفتيش على ٣٧ منشأة غذائية متنوعة، حيث تم تحرير ٣ محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحية للعاملين بالسوق المحلي.

كما تم إعدام ٦٠ كجم من المواد الغذائية المختلفة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتحفظ على ٧١ كجم من مواد غذائية متنوعة خلال الحملات.

وتم التنبيه على مسؤولي المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم.