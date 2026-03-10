محافظ الجيزة يصدر قرارًا بتحدد أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية بالمستودعات

أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة قرارًا بتحديد أسعار أسطوانات الغاز المنزلي والتجاري لأصحاب المستودعات والمفوضين وشباب الخريجين.

على أن يتم تسليمها للمواطنين وفقًا للأسعار التالية:

أولًا: أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كجم):

275 جنيهًا تسليم داخل أرض المستودع.

285 جنيهًا تسليم خارج المستودع " توصيل " .

ثانيًا: أسطوانة الغاز التجاري (25 كجم):

550 جنيهًا تسليم داخل أرض المستودع.

570 جنيهًا تسليم خارج المستودع " توصيل " .

وشدد محافظ الجيزة على مديرية التموين والتجارة الداخلية بتكثيف الحملات الرقابية على مستودعات البوتاجاز على مستوى المحافظة للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة وعدم بيع الأسطوانات بأزيد من السعر المحدد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.