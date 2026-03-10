بزيادة 17 %.. تعرف على التعريفة الجديدة لأجرة السيارات في الجيزة

ينشر صدى البلد، أسعار التعريفة الجديدة لركوب سيارات السرفيس والنقل الجماعي الداخلية والخارجية في محافظة الجيزة بعد زياداتها بنسبة 17% وفقا للجداول المرفقة والمعرف بها أجرة كل منطقة.

كان قد اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والنقل الجماعي الداخلية والخارجية والتي يتم تطبيقها اعتبارًا من اليوم الثلاثاء وطبقًا للجداول المرفقة وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بتحريك أسعار المنتجات البترولية.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري أن اللجنة التي تم تشكيلها لتعديل تعريفة الركوب وضعت في اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة .

وأشار إلى أنه تم تنسيق تعريفات خطوط السير لسيارات السرفيس الخارجية (الأقاليم) مع المحافظات المجاورة وغيرها من المحافظات التي ترتبط مع محافظة الجيزة بخطوط سير لسيارات الأقاليم لضمان توحيد التعريفة.

وكلف محافظ الجيزة جهاز السرفيس والأحياء والمراكز بطباعة ملصقات وبانرات بالتعريفة الجديدة والإلتزام بنشرها بالمواقف وتعليقها في مكان واضح للمواطنين والسائقين.

