خبير: خامنئي يهاجم أمريكا وإسرائيل ويؤكد استمرار ضرب القواعد الأمريكية بالمنطقة

أكد الدكتور محمد خيري، الخبير في الشؤون الإيرانية، أن خطاب المرشد الإيراني علي خامنئي جاء حادًا تجاه كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، مشيرًا إلى أنه نفى ما صرّح به الرئيس الأمريكي بشأن رغبة إيران في التفاوض، مؤكدًا أن هذا الطرح غير صحيح.

وقال محمد خيري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن المرشد الإيراني شدد في خطابه على ضرورة خروج القواعد الأمريكية من دول الخليج، مؤكدًا أن الحرس الثوري الإيراني سيواصل إطلاق الصواريخ على إسرائيل والقواعد الأمريكية في المنطقة.

وأضاف خيري أن الولايات المتحدة تسعى إلى تحويل منطقة الشرق الأوسط إلى ساحة صراعات، ما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات والحروب في المنطقة.