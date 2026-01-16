إعلان حكام مباريات الجمعة والسبت في الجولة 17 لدوري الكرة النسائية

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات الجولة السابعة عشرة لدوري الكرة النسائية والتي تشهد 8 مباريات تنطلق جميعها في تمام الثانية والنصف بواقع 7 مباريات يوم الجمعة ومباراة واحدة يوم السبت.



وجاءت الاختيارات والملاعب على النحو التالي :

مباريات غدا الجمعة .. بالم هيلز امام المصري (2.30 – ملعب بالم هيلز): ندى ناجي (حكماً للساحة) ’ أشرقت قنديل وسماح حشاد (مساعدتين) ’ أية عنتر (حكماً رابعاً).



مودرن سبورت أمام المقاولون العرب .. (ملعب المحروسة بالعباسية) : الدولية شاهندا المغربي (حكماً للساحة) ’ سهام فؤاد وشيماء عبد العزيز (مساعدتين) ’ عزة وحيد (حكماً رابعاً).

اتحاد بسيون أمام الأهلي (ملعب اتحاد بسيون) : الدولية رحمة يوسف (حكماً للساحة) ’ الدولية جمالات شبل ونور سيد فرج (مساعدتين) ’ أية وحيد (حكماً رابعاً).



رع أمام البنك الأهلي (ملعب مياه القاهرة): أية عبد الحكيم (حكماً للساحة) ’ نورهان سليم وسلمى محسن (مساعدتين) ’ مريم عبد الهادي (حكماً رابعاً).



بيراميدز امام إي أي كا (ملعب الدفاع الجوي) : مروة المغربي (حكماً للساحة) ’ الدوليتين يارا عاطف ومي حسن (مساعدتين) ’ ماهيتاب محمد (حكماً رابعاً).



إنبي أمام الطيران (ملعب الكيلو 17) : ميادة رضوان (حكماً للساحة) ’ منار عادل نديم حمد (مساعدتين) ’ تسنيم عاطف (حكماً رابعاً).

وادي دجلة أمام زد (ملعب وادي دجلة) : الدولية نورا سمير (حكماً للساحة) ’ همسة الحناوي وهمسات صديق (مساعدتين) ’ دنيا أحمد (حكماً رابعاً).



مباراة السبت 17 يناير .. الزمالك أمام مسار (ملعب الزمالك الفرعي) : عزة وحيد (حكماً للساحة) ’ سارة علاء أسماء قنديل (مساعدتين) ’ أسماء نصار (حكماً رابعاً).