كاف يعلن أطقم حكام نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب

بلغت بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليًا في المغرب، مراحلها الحاسمة مع اكتمال عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور نصف النهائي، في مقدمتها منتخب مصر، صاحب التاريخ العريق في المسابقة القارية.

وضرب منتخب مصر موعدًا مرتقبًا مع منتخب السنغال في نصف النهائي، في مباراة من العيار الثقيل تحدد أحد طرفي المباراة النهائية.

بينما يلتقي في نصف النهائي الآخر منتخب المغرب مع نيجيريا.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم أطقم الحكام المكلفين بقيادة مباريات نصف النهائي على النحو التالي:

طاقم حكام مباراة مصر والسنغال:

حكم الساحة: بيير جيسلان آتشو (الجابون)

مساعد أول: بوريس مارليز ديتسوجا (الجابون)

مساعد ثاني: ستيفن موتساسي مويو (الكونغو)

مساعد ثالث: عاموس أبيني ندونج (الجابون)

الحكم الرابع: جان جاك ندالا (الكونغو الديمقراطية)

حكم الفيديو (VAR): بيتر واويرو كاماكو (كينيا)

مساعد فيديو أول: ليتيسيا أنتونيللا فيانا (إسواتيني)

مساعد فيديو ثاني: إلفيس جاي نوبوي نجويجوي (الكاميرون)

طاقم حكام مباراة المغرب ونيجيريا:

حكم الساحة: دانيال ني آي لارييا (غانا)

مساعد أول: زاخيلي ثوسي جرانفيل سيويلا (جنوب أفريقيا)

مساعد ثاني: سورو فاتسواني (ليسوتو)

مساعد ثالث: أرسينيو شادريك مارينجولي (موزمبيق)

الحكم الرابع: صمويل ويكوندا (رواندا)

حكم الفيديو (VAR): أبونجيل توم (جنوب أفريقيا)

مساعد فيديو أول: هيثم قيراط (تونس)

مساعد فيديو ثاني: ستيفن أونيانجو ييمبي (كينيا).