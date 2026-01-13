قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يورجن كلوب يجيب على السؤال المتكرر : هل اقتربت من تدريب ريال مدريد ؟
تهديد للهوية والانتماء.. أبو الغيط: جيل الشباب الحالي متصل رقميًا ومعزول إنسانيا
مصر تتصدر عالميا في القضاء على فيروس سي وتحصل على الإشهاد الذهبي| تفاصيل
قرار عاجل من المحكمة بشأن دعوى مرتضى منصور لوقف سحب أرض الزمالك بأكتوبر
مصر تستقبل مليار يورو دعمًا للمرحلة الثانية ضمن آلية دعم الموازنة MFA الخميس القادم
في تأكيد صريح.. حكمت الهجري يعلن ولائه لـ إسرائيل من داخل سوريا
وزير الخارجية يتفق مع نظيره الألماني على تعزيز الشراكة الثنائية
جنوح مركب بكورنيش محطة الرمل في الإسكندرية بسبب الرياح
أبو الغيط: العالم يعيش حالة اضطراب سياسي واقتصادي وتراجع للقانون الدولي
عمرو أديب يعلن مفاجأة جديدة بخصوص شيرين عبد الوهاب
العراق يدين العدوان الصهيوني على المدنيين والمؤسسات التعليمية والشبابية ويؤكد دعم فلسطين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كاف يعلن أطقم حكام نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب

كأس أمم إفريقيا 2025
كأس أمم إفريقيا 2025
إسراء أشرف

بلغت بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليًا في المغرب، مراحلها الحاسمة مع اكتمال عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور نصف النهائي، في مقدمتها منتخب مصر، صاحب التاريخ العريق في المسابقة القارية.

وضرب منتخب مصر موعدًا مرتقبًا مع منتخب السنغال في نصف النهائي، في مباراة من العيار الثقيل تحدد أحد طرفي المباراة النهائية.

بينما يلتقي في نصف النهائي الآخر منتخب المغرب مع نيجيريا.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم أطقم الحكام المكلفين بقيادة مباريات نصف النهائي على النحو التالي:

طاقم حكام مباراة مصر والسنغال:

حكم الساحة: بيير جيسلان آتشو (الجابون)

مساعد أول: بوريس مارليز ديتسوجا (الجابون)

مساعد ثاني: ستيفن موتساسي مويو (الكونغو)

مساعد ثالث: عاموس أبيني ندونج (الجابون)

الحكم الرابع: جان جاك ندالا (الكونغو الديمقراطية)

حكم الفيديو (VAR): بيتر واويرو كاماكو (كينيا)

مساعد فيديو أول: ليتيسيا أنتونيللا فيانا (إسواتيني)

مساعد فيديو ثاني: إلفيس جاي نوبوي نجويجوي (الكاميرون)

طاقم حكام مباراة المغرب ونيجيريا:

حكم الساحة: دانيال ني آي لارييا (غانا)

مساعد أول: زاخيلي ثوسي جرانفيل سيويلا (جنوب أفريقيا)

مساعد ثاني: سورو فاتسواني (ليسوتو)

مساعد ثالث: أرسينيو شادريك مارينجولي (موزمبيق)

الحكم الرابع: صمويل ويكوندا (رواندا)

حكم الفيديو (VAR): أبونجيل توم (جنوب أفريقيا)

مساعد فيديو أول: هيثم قيراط (تونس)

مساعد فيديو ثاني: ستيفن أونيانجو ييمبي (كينيا).

كاف بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 كأس أمم إفريقيا منتخب مصر منتخب السنغال منتخب المغرب نيجيريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

محمد صلاح

الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟

إجازة

30 يومًا إجازة بأجر كامل.. مفاجآت سارة للعاملين بالقطاع الخاص في 2026

الدولار

رسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

الارصاد

الأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غداً.. واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط

محسن محيي الدين

محسن محيي الدين يكشف لـ صدى البلد لأول مرة سبب اعتزال زوجته نسرين الفن

ترشيحاتنا

دعاء النبي ليلة الإسراء والمعراج

ذكرى الإسراء والمعراج.. دعاء النبي الذي جبر به الخاطر

دار الإفتاء

ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي وموالد آل البيت؟ .. دار الإفتاء تجيب

الدكتور رضا الدقيقي، أستاذ العقيدة والفلسفة

قضايا فكرية معاصرة.. محاضرة لأئمة باكستان بمنظمة خريجي الأزهر

بالصور

تقوّي الذاكرة.. حيل مذهلة أثبتها العلم لتحسين التركيز ومنع النسيان في أي عمر

تقوّي الذاكرة.. حيل مذهلة أثبتها العلم لتحسين التركيز ومنع النسيان في أي عمر
تقوّي الذاكرة.. حيل مذهلة أثبتها العلم لتحسين التركيز ومنع النسيان في أي عمر
تقوّي الذاكرة.. حيل مذهلة أثبتها العلم لتحسين التركيز ومنع النسيان في أي عمر

تجاهلت مرض والدتها .. صور نيو لوك لـ ابنة شيرين في صالون مصفف الشعر

تجاهلت مرض والدتها..10 صور لـ ابنة شيرين بنيولوك جديد
تجاهلت مرض والدتها..10 صور لـ ابنة شيرين بنيولوك جديد
تجاهلت مرض والدتها..10 صور لـ ابنة شيرين بنيولوك جديد

بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026

بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء
بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء
بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء

حظر مشاركة السيارات الكهربائية في السباقات بسبب مخاطر السلامة

حظر السيارات الكهربائية
حظر السيارات الكهربائية
حظر السيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد