الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

كوليبالي: الخبرة والشباب سر قوتنا قبل مواجهة مصر

كوليبالي
كوليبالي
إسراء أشرف

أكد كاليدو كوليبالي، قائد منتخب السنغال، على احترام جماهير بلاده وإشادته بسلوكهم خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية الحالية، مشيرًا إلى روحهم الرياضية العالية وعروضهم المميزة في المدرجات منذ انطلاق المنافسات.

ويستعد منتخب السنغال لمواجهة منتخب مصر غدًا الأربعاء على ملعب طنجة، في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا، بعد أن تأهل "أسود التيرانجا" عقب فوزهم الصعب 1-0 على مالي في ربع النهائي، فيما نجح منتخب الفراعنة في قلب تأخره والفوز على كوت ديفوار 3-2 في مباراة مثيرة.

وأوضح كوليبالي، في المؤتمر الصحفي اليوم، الثلاثاء، أن اجتماعات الاتحاد السنغالي ربما تهدف لنقل بعض التحذيرات، لكنه اعتبر أن الوضع الحالي جيد ولا حاجة لعقد مثل هذه الاجتماعات، مؤكدًا أن الجماهير السنغالية قوبلت باستقبال رائع في المغرب وتتعامل بشكل جيد مع الشعب المغربي وبقية الشعوب الأخرى.

وعن التحذيرات قبل مواجهة مصر، أشار كوليبالي إلى أن بعض الأمور حدثت في الماضي بين المنتخبين، لكنه اعتبر ذلك جزءًا من الماضي ولا يؤثر على اللقاء المرتقب.

كما شدد قائد السنغال على خبرة فريقه، موضحًا أن منتخب بلاده هو الوحيد الذي وصل إلى نصف نهائي أمم إفريقيا أربع مرات متتالية، وهو ما يعكس خبرة اللاعبين الكبيرة.

وأضاف: "نشارك اللاعبين الشباب خبراتنا باستمرار، فهم بحاجة لتجربتنا ونحن بحاجة لاندفاعهم وحماسهم على أرض الملعب."

واختتم كوليبالي حديثه بالتأكيد على دعم الجماهير، قائلًا: "سعداء بتواجد الجماهير معنا، ونتطلع لمؤازرتهم وسنبذل قصارى جهدنا في الملعب."

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره السنغالي غدًا الأربعاء 14 يناير 2026، في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، على أن تنطلق المباراة في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

