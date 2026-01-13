طاقم تحكيم مباراة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن حكم مواجهة نيجيريا ضد المغرب، في نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، والمقرر لها في تمام الساعة العاشرة من مساء الأربعاء، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

طاقم التحكيم

ويقود الحكم الغاني دانيال ني آيي لاريا مواجهة نيجيريا ضد المغرب بمساعدة الجنوب أفريقي زاخيلي ثوسي جرانفيل سيويلا وسورو فاتسواني من ليسوتو، والحكم الرابع صموئيل أوويكوندا من رواندا.

تقنية الفيديو

بينما يقود تقنية الفيديو "VAR"، أبونجيل توم من جنوب أفريقيا ويساعده كل من التونسي هيثم قيراط وستيفن أونيانجو ييمبي من كينيا