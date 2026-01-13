قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يورجن كلوب يجيب على السؤال المتكرر : هل اقتربت من تدريب ريال مدريد ؟
تهديد للهوية والانتماء.. أبو الغيط: جيل الشباب الحالي متصل رقميًا ومعزول إنسانيا
مصر تتصدر عالميا في القضاء على فيروس سي وتحصل على الإشهاد الذهبي| تفاصيل
قرار عاجل من المحكمة بشأن دعوى مرتضى منصور لوقف سحب أرض الزمالك بأكتوبر
مصر تستقبل مليار يورو دعمًا للمرحلة الثانية ضمن آلية دعم الموازنة MFA الخميس القادم
في تأكيد صريح.. حكمت الهجري يعلن ولائه لـ إسرائيل من داخل سوريا
وزير الخارجية يتفق مع نظيره الألماني على تعزيز الشراكة الثنائية
جنوح مركب بكورنيش محطة الرمل في الإسكندرية بسبب الرياح
أبو الغيط: العالم يعيش حالة اضطراب سياسي واقتصادي وتراجع للقانون الدولي
عمرو أديب يعلن مفاجأة جديدة بخصوص شيرين عبد الوهاب
العراق يدين العدوان الصهيوني على المدنيين والمؤسسات التعليمية والشبابية ويؤكد دعم فلسطين
مدرب نيجيريا: منتخبا الجزائر والمغرب مدرستان مختلفتان .. ونعمل على الفوز

مدرب نيجيريا
مدرب نيجيريا
عبدالله هشام

علق إريك شيل المدير الفني لـ منتخب نيجيريا، علي مباراة المغرب، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، التي تُقام غدا الأربعاء.

وقال مدرب نيجيريا في المؤتمر الصحفي قبل مباراة المغرب: أشعر بخيبة أمل حيال غياب نديدي، لأنه يقدم الكثير للفريق، لكننا مجموعة ولدينا لاعبون مميزون يمكنهم الإضافة للمنتخب، ونحن واثقون من ذلك وسأختار من بين اللاعبين من يعوضه وكل الأمور ستكون بشكل جيد.

وأضاف: سنضع خطة ضد منتخب المغرب وليس ضد براهيم دياز فقط رغم أنه لاعب ممتاز لكن الأسود جميعا منتخب ممتاز، وما يهمنا هو أنفسنا وهل تعافينا من مباراة الجزائر وسنركز على خطتنا للعب المباراة المقبلة.

وتابع: مباراة الجزائر كانت الاختبار الأكبر والمغرب ستكون كذلك لأن كل مباراة هي الاختبار الأكبر، ونحن نحاول لعب كل مباراة كأنها المباراة الأخيرة ونعطي كل شيء فيها ولديّ لاعبون مميزون وعلينا أن نتأكد من جاهزيتهم البدنية، وسأختار بعد ذلك فريقي وخطتي للمباراة.

وأردف: أتابع كل اللاعبين وشاهدنا مباريات لنعرف مواصفات لاعبينا وعلى رأسهم أكور أدامز، والأهم هو الفريق والمجموعة، وبدون وسط الميدان لا يمكن للمهاجمين التعبير عن إمكانياتهم ولذلك نحن لدينا فاعلية في منطقة الجزاء.

وأكمل: منتخب الجزائر فريق كبير لديه نقاط قوة وضعف، وكذلك المغرب، وعلينا أن نجد نقاط الضعف في المغرب ونستغلها، وكلاهما مدرسة مختلفة، وفي النهاية الركراكي ليس بيتكوفيتش، لكن علينا أن نعمل للفوز غدا.

وواصل تصريحاته: سنحاول ترك الكرة للمغرب وننتظرهم في الدفاع لأن المغرب حين يواجه فرقا تلعب الدفاع المعقد يكون الوضع مختلفا، ونحن خضنا عدة رحلات ولاعبونا متعبون ولذلك علينا الانتباه وسنحاول ألا نقبل أي أهداف في الشوط الأول.

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

محمد صلاح

الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟

إجازة

30 يومًا إجازة بأجر كامل.. مفاجآت سارة للعاملين بالقطاع الخاص في 2026

الدولار

رسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

الارصاد

الأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غداً.. واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط

محسن محيي الدين

محسن محيي الدين يكشف لـ صدى البلد لأول مرة سبب اعتزال زوجته نسرين الفن

صورة ارشيفية

وزيرة خارجية أيرلندا أبدت استعداد بلادها للمساعدة في عملية دخول المساعدات إلى غزة

صورة أرشيفية

لمتابعة الجهود المصرية لمساعدة الفلسطينيين.. وزيرة الخارجية الأيرلندية تزور مستشفى العريش العام

صورة ارشيفية

تفاصيل زيارة وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع الأيرلندية لمعبر رفح

بالصور

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

