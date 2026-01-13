مدرب نيجيريا: منتخبا الجزائر والمغرب مدرستان مختلفتان .. ونعمل على الفوز

علق إريك شيل المدير الفني لـ منتخب نيجيريا، علي مباراة المغرب، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، التي تُقام غدا الأربعاء.

وقال مدرب نيجيريا في المؤتمر الصحفي قبل مباراة المغرب: أشعر بخيبة أمل حيال غياب نديدي، لأنه يقدم الكثير للفريق، لكننا مجموعة ولدينا لاعبون مميزون يمكنهم الإضافة للمنتخب، ونحن واثقون من ذلك وسأختار من بين اللاعبين من يعوضه وكل الأمور ستكون بشكل جيد.

وأضاف: سنضع خطة ضد منتخب المغرب وليس ضد براهيم دياز فقط رغم أنه لاعب ممتاز لكن الأسود جميعا منتخب ممتاز، وما يهمنا هو أنفسنا وهل تعافينا من مباراة الجزائر وسنركز على خطتنا للعب المباراة المقبلة.

وتابع: مباراة الجزائر كانت الاختبار الأكبر والمغرب ستكون كذلك لأن كل مباراة هي الاختبار الأكبر، ونحن نحاول لعب كل مباراة كأنها المباراة الأخيرة ونعطي كل شيء فيها ولديّ لاعبون مميزون وعلينا أن نتأكد من جاهزيتهم البدنية، وسأختار بعد ذلك فريقي وخطتي للمباراة.

وأردف: أتابع كل اللاعبين وشاهدنا مباريات لنعرف مواصفات لاعبينا وعلى رأسهم أكور أدامز، والأهم هو الفريق والمجموعة، وبدون وسط الميدان لا يمكن للمهاجمين التعبير عن إمكانياتهم ولذلك نحن لدينا فاعلية في منطقة الجزاء.

وأكمل: منتخب الجزائر فريق كبير لديه نقاط قوة وضعف، وكذلك المغرب، وعلينا أن نجد نقاط الضعف في المغرب ونستغلها، وكلاهما مدرسة مختلفة، وفي النهاية الركراكي ليس بيتكوفيتش، لكن علينا أن نعمل للفوز غدا.

وواصل تصريحاته: سنحاول ترك الكرة للمغرب وننتظرهم في الدفاع لأن المغرب حين يواجه فرقا تلعب الدفاع المعقد يكون الوضع مختلفا، ونحن خضنا عدة رحلات ولاعبونا متعبون ولذلك علينا الانتباه وسنحاول ألا نقبل أي أهداف في الشوط الأول.