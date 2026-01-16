السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة: حان الوقت لإنهاء نظام قمع الشعب الإيراني

قال سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، خلال مناقشة في مجلس الأمن حول الاحتجاجات في إيران: "لقد أوضح الرئيس ترامب أن جميع الخيارات مطروحة لوقف مذبحة المتظاهرين، منذ عام 1979.

و أضاف والتز ، يشكل النظام تهديدا للسلم والأمن الدوليين باسم الأيديولوجية الدينية، داعيا إلى موت أمريكا وتدمير إسرائيل، منذ تأسيسه، كان النظام الداعم الأول للإرهاب في جميع أنحاء العالم، لقد دعمت إيران حماس، وهجوم 7 أكتوبر، وحزب الله، والحوثيين، والميليشيات في العراق، ونظام الأسد، لقد حان الوقت لإنهاء قمع النظام للشعب الإيراني."

أكد السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، أمام مجلس الأمن الدولي، خلال مناقشة القمع الوحشي الذي تمارسه إيران ضد الاحتجاجات المناهضة للنظام، أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب "الشعب الإيراني الشجاع"، وأن الرئيس دونالد ترامب "أوضح أن جميع الخيارات مطروحة لوقف المذبحة".

وأضاف والتز في اجتماع مجلس الأمن الذي طلبته واشنطن: "الرئيس ترامب رجل أفعال، وليس رجل كلام لا ينتهي كما نرى في الأمم المتحدة. لقد أوضح أن جميع الخيارات مطروحة لوقف المذبحة".

ونفى والتز مزاعم إيران بأن الاحتجاجات "مؤامرة خارجية تمهيدًا لعمل عسكري".

وأضاف: "يجب أن يعلم العالم أجمع أن النظام أضعف من أي وقت مضى، ولذلك يروج لهذه الكذبة بسبب قوة الشعب الإيراني في الشوارع. إنهم خائفون. إنهم خائفون من شعبهم".



