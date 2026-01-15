بـ 600 ألف جنيه .. عرض سيارة الشيخ الشعراوي المرسيدس للبيع

أثار إعلان عن طرح سيارة تعود ملكيتها إلى الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي للبيع حالة واسعة من التفاعل على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، بعد أن نشر جمال صبيحة أحد أصحاب معارض السيارات بمحافظة المنوفية تفاصيل عرض السيارة، وهو ما جذب انتباه عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

سيارة الشيخ محمد متولي الشعراوي

وفي هذا السياق، كشف كريم جمال صبيحة، مالك معرض سيارات بمدينة الباجور، عن امتلاكه للسيارة منذ عدة أشهر، موضحًا أنه اشتراها قبل نحو 8 أشهر من أحد تجار السيارات بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

وأشار صبيحة إلى أن السيارة تُعد من الموديلات النادرة، إذ تنتمي إلى فئة مرسيدس موديل 1989، طراز 260 SE، مؤكدًا أن هذا الطراز لم يدخل السوق المصرية سوى بعدد محدود للغاية لا يتجاوز 10 سيارات فقط.

وأوضح أن السيارة ظلت في حوزة أسرة الشيخ الشعراوي حتى العام الماضي، قبل أن يقوم بشرائها من الشيخ عبد الرحيم محمد متولي الشعراوي، نجل الداعية الراحل، لتنتقل ملكيتها لاحقًا إليه.

سعر سيارة الشعراوي

وبحسب كلام صاحب المعرض، فإن السيارة معروضة للبيع بسعر يبدأ من 575 ألف جنيه وقد يصل إلى 600 ألف جنيه، لافتًا إلى وجود اهتمام ملحوظ من قِبل محبي السيارات الكلاسيكية لاقتنائها، خاصة أن رخصتها ما زالت مسجلة باسم نجل الشيخ الشعراوي حتى الآن.