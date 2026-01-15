قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يهم الملايين .. موعد تقديم الإقرار بعد تعديل الضريبة العقارية
8 مشاهد عجيبة رآها النبي فى رحلة الإسراء والمعراج
أقل سعر عيار ذهب اليوم 16-1-2026
بـ 600 ألف جنيه .. عرض سيارة الشيخ الشعراوي المرسيدس للبيع
الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية لأهالي البحيرة خلال عام 2025
شيخ الأزهر يهنئ الأمة الإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج: كل عام والمسجد الأقصى ثابت راسخ وقوي شامخ
رئيسة فنزويلا تتحدى واشنطن: سأسير إليها شامخة بالعلم ثلاثي الألوان ولن أزحف
بيزيرا يشكر مشجع الزمالك الوحيد في المدرجات: المكسب بدعمك
تمنع سيلان الأنف .. مشروبات شتوية ساخنة للتدفئة وتحافظ على حرارة جسمك
محافظ قنا : إعفاء سيارات ذوى الهمم تمامًا من رسوم دخول كورنيش النيل
سعر سبيكة الذهب BTC اليوم في الصاغة بعد ارتفاع أسعار الذهب بمصر
تحت غطاء المناسك الدينية.. كيف انتقل مئات المسلحين من العراق إلى عمق الأراضي الإيرانية؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بـ 600 ألف جنيه .. عرض سيارة الشيخ الشعراوي المرسيدس للبيع

الشعراوي
الشعراوي
يارا أمين

أثار إعلان عن طرح سيارة تعود ملكيتها إلى الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي للبيع حالة واسعة من التفاعل على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، بعد أن نشر جمال صبيحة أحد أصحاب معارض السيارات بمحافظة المنوفية تفاصيل عرض السيارة، وهو ما جذب انتباه عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

سيارة الشيخ محمد متولي الشعراوي 

وفي هذا السياق، كشف كريم جمال صبيحة، مالك معرض سيارات بمدينة الباجور، عن امتلاكه للسيارة منذ عدة أشهر، موضحًا أنه اشتراها قبل نحو 8 أشهر من أحد تجار السيارات بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

وأشار صبيحة إلى أن السيارة تُعد من الموديلات النادرة، إذ تنتمي إلى فئة مرسيدس موديل 1989، طراز 260 SE، مؤكدًا أن هذا الطراز لم يدخل السوق المصرية سوى بعدد محدود للغاية لا يتجاوز 10 سيارات فقط.

وأوضح أن السيارة ظلت في حوزة أسرة الشيخ الشعراوي حتى العام الماضي، قبل أن يقوم بشرائها من الشيخ عبد الرحيم محمد متولي الشعراوي، نجل الداعية الراحل، لتنتقل ملكيتها لاحقًا إليه.

سعر سيارة الشعراوي 

وبحسب كلام صاحب المعرض، فإن السيارة معروضة للبيع بسعر يبدأ من 575 ألف جنيه وقد يصل إلى 600 ألف جنيه، لافتًا إلى وجود اهتمام ملحوظ من قِبل محبي السيارات الكلاسيكية لاقتنائها، خاصة أن رخصتها ما زالت مسجلة باسم نجل الشيخ الشعراوي حتى الآن.

محمد متولي الشعراوي الشعراوي بيع سيارة الشعراوي سعر سيارة الشعراوي نوع سيارة الشعراوي مرسيدس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا في هذا الموعد.. بشرى لـ11 مليون مواطن

الحكومة

مصادر تكشف لـ صدى البلد حقيقة إجراء تعديل وزاري

مصطفى بكري

تغيير الحكومة | مصطفى بكري : إبلاغ وزراء بقرارات جديدة

محافظ الشرقية

حقيقة ترك محافظ الشرقية لمنصبه.. مصدر مسئول يكشف الحقيقة

إمام عاشور

ولا واحد خد باله | الكشف عن موقف غير متوقع لـ إمام عاشور بمباراة مصر والسنغال

الذهب

400 جنيه دفعة واحدة| هبوط ملحوظ في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الأرصاد

تحذيرات عاجلة من ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات

اموال

حقيبة العمر تعود لأصحابها.. حكاية الاستيلاء على 8 ملايين جنيه داخل أتوبيس بالقاهرة

ترشيحاتنا

الإفراج الجمركي

مصلحة الجمارك: نظام ACI حقق طفرة في تسريع الإفراج الجمركي وتبسيط الإجراءات

الجمارك

الجمارك: مستلزمات الإنتاج تخضع لرسوم جمركية منخفضة للغاية تتراوح بين 2 و5%

إيران

الجمهوري الأمريكي: إسرائيل وشركات سلاحنا تضغطان لدفع واشنطن لمواجهة إيران

بالصور

بـ 600 ألف جنيه .. عرض سيارة الشيخ الشعراوي المرسيدس للبيع

الشعراوي
الشعراوي
الشعراوي

أسباب خفقان القلب ليلاً .. هل علامة على مرض خطير؟

أسباب خفقان القلب ليلاً
أسباب خفقان القلب ليلاً
أسباب خفقان القلب ليلاً

نجوم وصناع مسلسل حق ضايع يحتفلون ببداية التصوير.. صور

كواليس مسلسل حق ضايع
كواليس مسلسل حق ضايع
كواليس مسلسل حق ضايع

البسوا طويل .. تحذير للرجال: اختيار الملابس يهددكم بأمراض خطيرة

ملابس الرجال
ملابس الرجال
ملابس الرجال

فيديو

ويل سميث

من هوليوود إلى الجيزة.. ويل سميث في جولة خاصة بين الأهرامات

تحدي الشاي

نحترق ولا نفترق.. تريند عالمي خطير يشعل الجدل ويحذر منه الأطباء

موسي

ولا كان بإيدي شيء .. موسى يطرح أولى أغانيه في 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد