بالصور

نجوم وصناع مسلسل حق ضايع يحتفلون ببداية التصوير.. صور

كواليس مسلسل حق ضايع
كواليس مسلسل حق ضايع
سعيد فراج   -  
تصوير صلاح مهدي

احتفل نجوم وصناع مسلسل حق ضايع، ببداية تصوير أولى مشاهد المسلسل، اليوم الخميس 15 يناير، في احدى الفيلات بمنطقة الحزام الأخضر. 

وشهد اليوم الأول لتصوير مسلسل حق ضايع، حضور الأبطال: (أحمد صلاح حسني، لوسي، ملك قورة، نسرين أمين، نضال الشافعي، عبير منير، مدحت تيخا، مروة الأزلي، والمؤلف حسين مصطفى، المخرج محرم، محمد عبد الخالق). 

مسلسل حق ضايع بطولة أحمد صلاح حسني، نسرين أمين، نضال الشافعي، أحمد فؤاد  سليم، محسن منصور، وآخرين جارى التعاقد معهم، والعمل من تأليف حسين مصطفي محرم وإخراج محمد عبد الخالق.

أحدث أعمال أحمد صلاح حسني 

وكان أحدث أعمال أحمد صلاح حسني، هو فيلم أوسكار عودة الماموث، الذي تم عرضه في السينمات في الموسم الصيفي 2025. 

فيلم أوسكار - عودة الماموث

يُعد فيلم "أوسكار: عودة الماموث" تجربة بصرية فريدة في السينما المصرية والعربية، حيث يجمع بين الدراما والمغامرة والتقنيات الحديثة في صناعة المؤثرات البصرية.

الفيلم من إخراج هشام الرشيدي، ومن إنتاج محمد الشريف "بيراميدز للانتاج الفني " ومحمد طنطاوي “تريند”، وشارك في بطولته أحمد صلاح حسني وهنادي مهنا ومحمد ثروت والطفلة ليا واحمد البايض ومحمود عبدالمغني إلى جانب نخبة من الفنانين المصريين.

وتم تنفيذ المؤثرات البصرية بالكامل داخل مصر باستخدام أحدث التقنيات العالمية، ليكون العمل خطوة جديدة نحو دخول السينما المصرية عصر الإنتاج الضخم ثلاثي الأبعاد والمؤثرات المتقدمة.

مسلسل حق ضايع أحمد صلاح حسني ملك قورة لوسي نسرين أمين عبير منير

نجوم وصناع مسلسل حق ضايع يحتفلون ببداية التصوير.. صور

