بالصور

أسباب خفقان القلب ليلاً .. هل علامة على مرض خطير؟

أسباب خفقان القلب ليلاً
أسباب خفقان القلب ليلاً
اسماء محمد

يرغب عدد كبير من الأشخاص فى معرفة أسباب خفقان القلب ليلاً للاطمئنان على الحالة الصحية وعلاج المشاكل والامراض المتسببة فى المعاناة من هذه الحالة.

وللتمكن من علاج هذه المشكلة نكشف لكم أسباب خفقان القلب ليلاً وذلك وفقا لموقع clevelandclinic

تفسير خفقان القلب ليلاً


عادةً، لا تُسبب خفقان القلب أي مشكلة صحية كامنة ,يحدث ذلك عندما ينبض القلب بشكل غير منتظم أو ينقبض مبكرًا جدًا و يُطلق الأطباء على هذه الحالة اسم الانقباض البطيني المبكر (PVC) أو الانقباض الأذيني المبكر (PAC) و يُصاب معظم الناس بالانقباض البطيني المبكر أو الانقباض الأذيني المبكر من حين لآخر، ولكن ليس كل شخص يشعر به.

يشعر بعض الأشخاص بخفقان القلب عند الاستلقاء بسبب وضعية نومهم فالنوم بوضعية الانحناء على الجانب قد يزيد الضغط داخل الجسم، مما يسبب الخفقان.

مش بيجيلك نوم .. تمرين يقضى على الارق بسرعة

أسباب خفقان القلب فى الليل 

وإليكم  الأسباب الشائعة الأخرى لخفقان القلب ما يلي:

  • القلق والتوتر والاكتئاب حيث أن خفقان القلب شائع أثناء نوبة الهلع .
  • الجفاف واختلال توازن الكهارل وهي معادن في الجسم، وهي تتحكم في إيقاع القلب.
  •  الأدوية حبوب الحمية ومزيلات احتقان الأنف التي تحتوي على السودوإيفيدرين كما يمكن أن يسبب النيكوتين خفقان القلب.
  • زيادة الوزن والسمنة  حيث أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن معرضون لخطر أكبر للإصابة باضطرابات نظم القلب وأمراض القلب.
احذر هذه الأطعمة..أكثر 7 أطعمة تسرّع تراكم الدهون في جسمك دون أن تشعر
  • الحمى حيث أن التغيرات الهرمونية أثناء انقطاع الطمث والتغيرات التي تحدث للجسم أثناء الحمل و خفقان القلب أثناء الحمل شائع جدًا وعادةً ما يكون غير ضار
  • بعض الأطعمة والمشروبات، بما في ذلك الكحول والكافيين والشوكولاتة. 
  • مشاكل الغدة الدرقية، مثل فرط نشاط الغدة الدرقية .
  • الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات أو الصوديوم أو السكر أو الدهون تؤدي إلى خفقان القلب.
الدهون المتحولة خطر صامت على القلب
  • فقر الدم كانخفاض عدد خلايا الدم الحمراء.
  • أمراض القلب بما في ذلك النوبة القلبية أو قصور القلب أو اعتلال عضلة القلب .
  • مشاكل نظم القلب بما في ذلك الرجفان الأذيني (Afib) وسرعة ضربات القلب أو بطء ضربات القلب.
  • انخفاض ضغط الدم أو نقص سكر الدم .
  • متلازمة الأيض .
  • التهاب عضلة القلب، وهو التهاب يصيب عضلات القلب نتيجة عدوى فيروسية.
  • مشاكل هيكلية في القلب، بما في ذلك أمراض الصمامات .
خفقان القلب خفقان القلب ليلاً أسباب خفقان القلب أسباب خفقان القلب ليلاً القلب

