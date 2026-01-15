أسباب خفقان القلب ليلاً .. هل علامة على مرض خطير؟

يرغب عدد كبير من الأشخاص فى معرفة أسباب خفقان القلب ليلاً للاطمئنان على الحالة الصحية وعلاج المشاكل والامراض المتسببة فى المعاناة من هذه الحالة.

وللتمكن من علاج هذه المشكلة نكشف لكم أسباب خفقان القلب ليلاً وذلك وفقا لموقع clevelandclinic

تفسير خفقان القلب ليلاً



عادةً، لا تُسبب خفقان القلب أي مشكلة صحية كامنة ,يحدث ذلك عندما ينبض القلب بشكل غير منتظم أو ينقبض مبكرًا جدًا و يُطلق الأطباء على هذه الحالة اسم الانقباض البطيني المبكر (PVC) أو الانقباض الأذيني المبكر (PAC) و يُصاب معظم الناس بالانقباض البطيني المبكر أو الانقباض الأذيني المبكر من حين لآخر، ولكن ليس كل شخص يشعر به.

يشعر بعض الأشخاص بخفقان القلب عند الاستلقاء بسبب وضعية نومهم فالنوم بوضعية الانحناء على الجانب قد يزيد الضغط داخل الجسم، مما يسبب الخفقان.

أسباب خفقان القلب فى الليل

وإليكم الأسباب الشائعة الأخرى لخفقان القلب ما يلي:

القلق والتوتر والاكتئاب حيث أن خفقان القلب شائع أثناء نوبة الهلع .

الجفاف واختلال توازن الكهارل وهي معادن في الجسم، وهي تتحكم في إيقاع القلب.

الأدوية حبوب الحمية ومزيلات احتقان الأنف التي تحتوي على السودوإيفيدرين كما يمكن أن يسبب النيكوتين خفقان القلب.

زيادة الوزن والسمنة حيث أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن معرضون لخطر أكبر للإصابة باضطرابات نظم القلب وأمراض القلب.

الحمى حيث أن التغيرات الهرمونية أثناء انقطاع الطمث والتغيرات التي تحدث للجسم أثناء الحمل و خفقان القلب أثناء الحمل شائع جدًا وعادةً ما يكون غير ضار

بعض الأطعمة والمشروبات، بما في ذلك الكحول والكافيين والشوكولاتة.

مشاكل الغدة الدرقية، مثل فرط نشاط الغدة الدرقية .

الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات أو الصوديوم أو السكر أو الدهون تؤدي إلى خفقان القلب.