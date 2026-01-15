قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بـ 600 ألف جنيه .. عرض سيارة الشيخ الشعراوي المرسيدس للبيع
الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية لأهالي البحيرة خلال عام 2025
شيخ الأزهر يهنئ الأمة الإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج: كل عام والمسجد الأقصى ثابت راسخ وقوي شامخ
رئيسة فنزويلا تتحدى واشنطن: سأسير إليها شامخة بالعلم ثلاثي الألوان ولن أزحف
بيزيرا يشكر مشجع الزمالك الوحيد في المدرجات: المكسب بدعمك
تمنع سيلان الأنف .. مشروبات شتوية ساخنة للتدفئة وتحافظ على حرارة جسمك
محافظ قنا : إعفاء سيارات ذوى الهمم تمامًا من رسوم دخول كورنيش النيل
سعر سبيكة الذهب BTC اليوم في الصاغة بعد ارتفاع أسعار الذهب بمصر
تحت غطاء المناسك الدينية.. كيف انتقل مئات المسلحين من العراق إلى عمق الأراضي الإيرانية؟
فيفا يعلن قائمة الأندية الأفريقية الممنوعة من القيد بسبب قضايا اللاعبين والمدربين
البنك المركزي يعلن ارتفاع طلبات الاكتتاب في أذون الخزانة بـ 5.6 مليار دولار
اقتراب موعد تطبيق الزيادة على وحدات الإيجار القديم غير السكنية .. التفاصيل الكاملة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تحذير للسائقين: الرؤية تقترب من الصفر.. الضباب يسيطر على الطرق السريعة والزراعية

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيراً بشأن حالة الطقس خلال الساعات القادمة، ومن المتوقع أن تشهد البلاد ظواهر جوية تتطلب الحيطة، وعلى رأسها تكون شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب على العديد من المناطق والطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، يصاحبها انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.

أوضحت الأرصاد أن الشبورة الكثيفة ستتركز في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وصولاً إلى القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى شمال الصعيد ووسط سيناء. وتتسبب هذه الشبورة في انخفاض حاد في مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

لذا يجب توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس شديد البرودة في الصباح الباكر مائل للدفء نهارا على أغلب الأنحاء شديد البرودة ليلا على أغلب الانحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات على شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

موقف سقوط الأمطار غدا

وحول الظواهر الجوية، فمن المتوقع أن تتكون شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد ، مع فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين وربع المتر والرياح السطحية شمالية شرقية.

بـ 600 ألف جنيه .. عرض سيارة الشيخ الشعراوي المرسيدس للبيع

أسباب خفقان القلب ليلاً .. هل علامة على مرض خطير؟

نجوم وصناع مسلسل حق ضايع يحتفلون ببداية التصوير.. صور

البسوا طويل .. تحذير للرجال: اختيار الملابس يهددكم بأمراض خطيرة

