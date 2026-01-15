تحذير للسائقين: الرؤية تقترب من الصفر.. الضباب يسيطر على الطرق السريعة والزراعية

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيراً بشأن حالة الطقس خلال الساعات القادمة، ومن المتوقع أن تشهد البلاد ظواهر جوية تتطلب الحيطة، وعلى رأسها تكون شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب على العديد من المناطق والطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، يصاحبها انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.

أوضحت الأرصاد أن الشبورة الكثيفة ستتركز في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وصولاً إلى القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى شمال الصعيد ووسط سيناء. وتتسبب هذه الشبورة في انخفاض حاد في مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

لذا يجب توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس شديد البرودة في الصباح الباكر مائل للدفء نهارا على أغلب الأنحاء شديد البرودة ليلا على أغلب الانحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات على شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

موقف سقوط الأمطار غدا

وحول الظواهر الجوية، فمن المتوقع أن تتكون شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد ، مع فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين وربع المتر والرياح السطحية شمالية شرقية.