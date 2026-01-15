التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين راسينج وبرشلونة بكأس ملك إسبانيا

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة راسينج دي سانتاندير ضد برشلونة بالتعادل السلبي، في إطار دور الـ 16 لبطولة كأس ملك إسبانيا تأجيل اللقاء لمدة 15 دقيقة بسبب مشاكل أمنية تتعلق بدخول الجماهير.

وشهد الشوط الأول سيطرة من جانب برشلونة على مجريات اللقاء الذي أهدر أكثر من فرصة للتسجيل لكن تألق حارس المرمى ودفاع راسينج حال دون ذلك.

وقبل بداية اللقاء قرر منظمي مباراة راسينغ دي سانتاندير ضد برشلونة في دور الـ 16 لبطولة كأس ملك إسبانيا تأجيل اللقاء لمدة 15 دقيقة بسبب مشاكل أمنية تتعلق بدخول الجماهير.

وجاء سبب تأجيل المباراة بسبب تدافع الجماهير أثناء دخول المدرجات وخاصة غير الحاملين لتذاكر اللقاء، مما دفع المنظمين لتأجيل اللقاء.

تشكيل برشلونة

أعلن هانز فليك المدير الفني لـ برشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره راسينج سانتاندير، اليوم الخميس، في إطار مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس ملك إسبانيا للموسم الجاري.

تشكيل برشلونة أمام راسينج سانتاندير

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

الدفاع: كوندي، جيرارد مارتين، كوبارسي، بالدي.

الوسط: مارك بيرنال، داني أولمو، مارك كاسادو.

الهجوم: لامين يامال، فيران توريس، راشفورد.

تنطلق مباراة برشلونة ضد راسينج في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ويأتي برشلونة من فوز مثير أمام غريمه ريال مدريد، بمواجهة كأس السوبر الإسباني، حيث التقى الفريقان يوم الأحد الماضي بالمملكة العربية السعودية.

الفوز على ريال مدريد

وحقق برشلونة بقيادة مديره الفني هانز فليك، فوزًا أمام ريال مدريد بثلاثية لهدفين، ليتوج بطلًا لكأس السوبر الإسباني أمام أعين غريمه.

وشهدت بطولة كأس ملك إسبانيا مفاجأة كبيرة بخروج ريال مدريد من دور الستة عشر، حيث تعرض للهزيمة بثلاثية لهدفين أمام ألباستي.