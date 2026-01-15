قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بـ 600 ألف جنيه .. عرض سيارة الشيخ الشعراوي المرسيدس للبيع
الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية لأهالي البحيرة خلال عام 2025
شيخ الأزهر يهنئ الأمة الإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج: كل عام والمسجد الأقصى ثابت راسخ وقوي شامخ
رئيسة فنزويلا تتحدى واشنطن: سأسير إليها شامخة بالعلم ثلاثي الألوان ولن أزحف
بيزيرا يشكر مشجع الزمالك الوحيد في المدرجات: المكسب بدعمك
تمنع سيلان الأنف .. مشروبات شتوية ساخنة للتدفئة وتحافظ على حرارة جسمك
محافظ قنا : إعفاء سيارات ذوى الهمم تمامًا من رسوم دخول كورنيش النيل
سعر سبيكة الذهب BTC اليوم في الصاغة بعد ارتفاع أسعار الذهب بمصر
تحت غطاء المناسك الدينية.. كيف انتقل مئات المسلحين من العراق إلى عمق الأراضي الإيرانية؟
فيفا يعلن قائمة الأندية الأفريقية الممنوعة من القيد بسبب قضايا اللاعبين والمدربين
البنك المركزي يعلن ارتفاع طلبات الاكتتاب في أذون الخزانة بـ 5.6 مليار دولار
اقتراب موعد تطبيق الزيادة على وحدات الإيجار القديم غير السكنية .. التفاصيل الكاملة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين راسينج وبرشلونة بكأس ملك إسبانيا

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة راسينج دي سانتاندير ضد برشلونة بالتعادل السلبي، في إطار دور الـ 16 لبطولة كأس ملك إسبانيا تأجيل اللقاء لمدة 15 دقيقة بسبب مشاكل أمنية تتعلق بدخول الجماهير.

وشهد الشوط الأول سيطرة من جانب برشلونة على مجريات اللقاء الذي أهدر أكثر من فرصة للتسجيل لكن تألق حارس المرمى ودفاع راسينج حال دون ذلك.

وقبل بداية اللقاء قرر منظمي مباراة راسينغ دي سانتاندير ضد برشلونة في دور الـ 16 لبطولة كأس ملك إسبانيا تأجيل اللقاء لمدة 15 دقيقة بسبب مشاكل أمنية تتعلق بدخول الجماهير.

وجاء سبب تأجيل المباراة بسبب تدافع الجماهير أثناء دخول المدرجات وخاصة غير الحاملين لتذاكر اللقاء، مما دفع المنظمين لتأجيل اللقاء.

تشكيل برشلونة

أعلن هانز فليك المدير الفني لـ برشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره راسينج سانتاندير، اليوم الخميس، في إطار مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس ملك إسبانيا للموسم الجاري.

تشكيل برشلونة أمام راسينج سانتاندير

حراسة المرمى:  خوان جارسيا.

الدفاع: كوندي، جيرارد مارتين، كوبارسي، بالدي.

الوسط: مارك بيرنال، داني أولمو، مارك كاسادو.

الهجوم: لامين يامال، فيران توريس، راشفورد.

تنطلق مباراة برشلونة ضد راسينج  في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ويأتي برشلونة من فوز مثير أمام غريمه ريال مدريد، بمواجهة كأس السوبر الإسباني، حيث التقى الفريقان يوم الأحد الماضي بالمملكة العربية السعودية.

الفوز على ريال مدريد

وحقق برشلونة بقيادة مديره الفني هانز فليك، فوزًا أمام ريال مدريد بثلاثية لهدفين، ليتوج بطلًا لكأس السوبر الإسباني أمام أعين غريمه.

وشهدت بطولة كأس ملك إسبانيا مفاجأة كبيرة بخروج ريال مدريد من دور الستة عشر، حيث تعرض للهزيمة بثلاثية لهدفين أمام ألباستي.

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا في هذا الموعد.. بشرى لـ11 مليون مواطن

الحكومة

مصادر تكشف لـ صدى البلد حقيقة إجراء تعديل وزاري

مصطفى بكري

تغيير الحكومة | مصطفى بكري : إبلاغ وزراء بقرارات جديدة

محافظ الشرقية

حقيقة ترك محافظ الشرقية لمنصبه.. مصدر مسئول يكشف الحقيقة

إمام عاشور

ولا واحد خد باله | الكشف عن موقف غير متوقع لـ إمام عاشور بمباراة مصر والسنغال

الذهب

400 جنيه دفعة واحدة| هبوط ملحوظ في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الأرصاد

تحذيرات عاجلة من ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات

اموال

حقيبة العمر تعود لأصحابها.. حكاية الاستيلاء على 8 ملايين جنيه داخل أتوبيس بالقاهرة

مجلس النواب

برلماني: نستطيع بالصناعة الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات وتحقيق التنمية المستدامة

الضريبة العقارية

إعادة التقييم كل 3 سنوات.. آلية جديدة لضبط القيمة الإيجارية في الضريبة العقارية

الضريبة العقارية

قبل استئناف المناقشات.. ما مصير الحد الأدنى للإعفاء من الضريبة العقارية قبل تطبيقها رسميًا؟

بـ 600 ألف جنيه .. عرض سيارة الشيخ الشعراوي المرسيدس للبيع

أسباب خفقان القلب ليلاً .. هل علامة على مرض خطير؟

نجوم وصناع مسلسل حق ضايع يحتفلون ببداية التصوير.. صور

البسوا طويل .. تحذير للرجال: اختيار الملابس يهددكم بأمراض خطيرة

ويل سميث

من هوليوود إلى الجيزة.. ويل سميث في جولة خاصة بين الأهرامات

تحدي الشاي

نحترق ولا نفترق.. تريند عالمي خطير يشعل الجدل ويحذر منه الأطباء

موسي

ولا كان بإيدي شيء .. موسى يطرح أولى أغانيه في 2026

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

