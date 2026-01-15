نحترق ولا نفترق.. تريند عالمي خطير يشعل الجدل ويحذر منه الأطباء

أثار تريند «نحترق ولا نفترق» جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشاره عبر منصة «تيك توك» واعتماده على سكب سوائل ساخنة على الأيدي المتشابكة لاختبار قوة العلاقات.





وحذّر أطباء ومتخصصون من خطورة هذا التحدي، مؤكدين أنه قد يؤدي إلى حروق خطيرة وتشوهات دائمة.





وأوضح خبراء نفسيون أن انتشار هذه الظواهر يرتبط بالسعي وراء المشاهدات والشهرة السريعة، مشددين على أن العلاقات الصحية لا تُقاس بالأذى.





كما أطلقت مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق حملة توعوية بعنوان «الحروق ليست تحديًا»، داعية إلى وقف هذه الممارسات الخطرة.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.