قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكشف عن أخطر كتاب فى العالم| الرموز البنفسجية لتحقيق الأمنيات الصعبة وإزالة العكوسات.. أسرار أخفيت لسنوات
نهر رآه النبي في رحلة الإسراء والمعراج حافتاه من لؤلؤ
"أسرار".. الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد موسى يكشف أسرار ما قبل 2011 وتحديات واجهت مصر
أنقرة تنشر مقاتلات في إستونيا ورومانيا لدعم مهام حلف الناتو
السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة: حان الوقت لإنهاء نظام قمع الشعب الإيراني
لبنان.. مقـ.تل عنصر من حزب الله في هجوم إسرائيلي
ليلة الإسراء والمعراج الآن.. بـ13 دعاء قبل النوم تسمع خبرا سعيدا صباحا
رابط مباشر لـ مخالفات المرور 2026.. استعلم وتظلم بضغطة زر
تحركات برلمانية بشأن حصر الإيجار القديم.. ومطالب بمراجعة التصنيفات
برشلونة يعبر راسينج إلى دور الثمانية ببطولة كأس ملك إسبانيا
يهم الملايين .. موعد تقديم الإقرار بعد تعديل الضريبة العقارية
8 مشاهد عجيبة رآها النبي فى رحلة الإسراء والمعراج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الكشف عن أخطر كتاب فى العالم| الرموز البنفسجية لتحقيق الأمنيات الصعبة وإزالة العكوسات.. أسرار أخفيت لسنوات

كتاب الرموز البنفسجية
كتاب الرموز البنفسجية
اسماء محمد

كتاب الرموز البنفسجية من أكثر الموضوعات التى أثارت جدلا واسعا على السوشيال ميديا فى الآونة الأخيرة وتصدر الترند على مستوى العالم.

نشر عدد كبير من نشطاء السوشيال فيديوهات تحذيرية  لكتاب الرموز البنفسيجية تضمنت شرح علاقته بتحقيق الأمنيات والأحلام المستحيلة وإزالة العكوسات ومخاطر كارثية تدمر حياة البشر بل وتخرجهم من عقيدتهم.

ماهو كتاب الرموز البنفسجية

ذكرت أول منشورات عن كتاب الرموز البنفسجية أنه بمثابة كنز أو سر تم اخفاءه لسنوات طويلة كمؤامرة على البشر حتى تظل حياتهم سيئة وتعيسة ومؤلف كتاب الرموز البنفسجية هو ماركس روتشيلد.

ويذكر مروجي كتاب الرموز البنفسجية أنه تم كتابته لتسهيل حياة الانسان وتحقيق أى شئ مهما كان صعبا أو غريبا  أو مستحيلا بل وبدون بذل مجهودكبير فقط من خلال كتابة بعض الأكواد التى رصدها الكتاب فى أشياء متعددة حول الإنسان مثل مكتبه ومحفظته بل وملابسه.

كما يتضمن كتاب الرموز البنفسجية بعض الاشارت والرسومات التى يدعى المعلنين عنه أنها تجلب الحظ لصاحبها بينما يرى خبراء الطاقة أنها طلاسم سحرية يجب الحذر من التعامل معها أو استخدامها.

وتم اختيار اسم الرموز البنفسجية لأن الكتاب يتحدث عن أشياء تحدث من خلال الطاقة والماورائيات وهى كلها علوم مرتبطة بشاكرا التاج التى توصف بـ اللون البنفسجي وترتبط بالروحانيات والتفكير والسعادة.


محتوى مزيف من الذكاء  الاصطناعى

 

انتشرت فيديوهات عديدة تتحدث عن القوى الخارقة فى كتاب الرموز البنفسجية وأنها سر عظيم تم اخفاءه عن قصد لسنوات طويلة ضمن مؤامرة كبرى وأنه أخيرا تم الافراج عن هذا الكتاب الخطير الذي يكون بمثابة كلمة السر فى تغيير حالة البشر ونخطى الأمور الصعبة والعقبات التى عرقلت حياتهم لسنوات طويلة ولم تفلح كل المحاولات فى حلها ، ولكن الصادم فى الأمر أنه تم اكتشاف أن غالبية هذه الفيديوهات التى تتحدث عن كتاب الرموز البنفسجية، معدة بواسطة الذكاء الاصطناعى وأن الأشخاص المتحدثين فيها ليسوا بشر حقيقين مما زاد الشكوك أكثر حول هذا الكتاب بل واعتبره البعض أنه كتاب لتدمير حياة الناس وليس لإصلاحها وأنه يحتوي على طلاسم سحرية وأفكار شركية تخرج الإنسان من التوكل على الله إلى التوكل على رموز غريبة لتحقيق الأهداف .
 

الرموز البنفسجية كتاب الرموز البنفسجية السوشيال ميديا الترند ماهو كتاب الرموز البنفسجية الذكاء الاصطناعى الطلاسم السحرية حقيقة كتاب الرموز البنفسجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا في هذا الموعد.. بشرى لـ11 مليون مواطن

الحكومة

مصادر تكشف لـ صدى البلد حقيقة إجراء تعديل وزاري

مصطفى بكري

تغيير الحكومة | مصطفى بكري : إبلاغ وزراء بقرارات جديدة

محافظ الشرقية

حقيقة ترك محافظ الشرقية لمنصبه.. مصدر مسئول يكشف الحقيقة

إمام عاشور

ولا واحد خد باله | الكشف عن موقف غير متوقع لـ إمام عاشور بمباراة مصر والسنغال

الذهب

400 جنيه دفعة واحدة| هبوط ملحوظ في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

ليلة الإسراء والمعراج بدأت الآن.. ردد 3 كلمات تجبر بخاطرك ويسخر الله لك الأرض ومن عليها

اموال

حقيبة العمر تعود لأصحابها.. حكاية الاستيلاء على 8 ملايين جنيه داخل أتوبيس بالقاهرة

ترشيحاتنا

صيام الإسراء والمعراج

حكم صيام الإسراء والمعراج .. وجزاء ذلك عند الله

هل رأى النبي الله في رحلة الإسراء والمعراج

هل رأى النبي الله في رحلة الإسراء والمعراج.. وهل كان الحوار باللغة العربية؟..علي جمعة يوضح

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد كنترول الشهادة الإعدادية بمنطقة القاهرة

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد كنترول الشهادة الإعدادية بمنطقة القاهرة

بالصور

الكشف عن أخطر كتاب فى العالم| الرموز البنفسجية لتحقيق الأمنيات الصعبة وإزالة العكوسات.. أسرار أخفيت لسنوات

كتاب الرموز البنفسجية
كتاب الرموز البنفسجية
كتاب الرموز البنفسجية

بـ 600 ألف جنيه .. عرض سيارة الشيخ الشعراوي المرسيدس للبيع

الشعراوي
الشعراوي
الشعراوي

أسباب خفقان القلب ليلاً .. هل علامة على مرض خطير؟

أسباب خفقان القلب ليلاً
أسباب خفقان القلب ليلاً
أسباب خفقان القلب ليلاً

نجوم وصناع مسلسل حق ضايع يحتفلون ببداية التصوير.. صور

كواليس مسلسل حق ضايع
كواليس مسلسل حق ضايع
كواليس مسلسل حق ضايع

فيديو

ويل سميث

من هوليوود إلى الجيزة.. ويل سميث في جولة خاصة بين الأهرامات

تحدي الشاي

نحترق ولا نفترق.. تريند عالمي خطير يشعل الجدل ويحذر منه الأطباء

موسي

ولا كان بإيدي شيء .. موسى يطرح أولى أغانيه في 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد