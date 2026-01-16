الكشف عن أخطر كتاب فى العالم| الرموز البنفسجية لتحقيق الأمنيات الصعبة وإزالة العكوسات.. أسرار أخفيت لسنوات

كتاب الرموز البنفسجية من أكثر الموضوعات التى أثارت جدلا واسعا على السوشيال ميديا فى الآونة الأخيرة وتصدر الترند على مستوى العالم.

نشر عدد كبير من نشطاء السوشيال فيديوهات تحذيرية لكتاب الرموز البنفسيجية تضمنت شرح علاقته بتحقيق الأمنيات والأحلام المستحيلة وإزالة العكوسات ومخاطر كارثية تدمر حياة البشر بل وتخرجهم من عقيدتهم.

ماهو كتاب الرموز البنفسجية

ذكرت أول منشورات عن كتاب الرموز البنفسجية أنه بمثابة كنز أو سر تم اخفاءه لسنوات طويلة كمؤامرة على البشر حتى تظل حياتهم سيئة وتعيسة ومؤلف كتاب الرموز البنفسجية هو ماركس روتشيلد.

ويذكر مروجي كتاب الرموز البنفسجية أنه تم كتابته لتسهيل حياة الانسان وتحقيق أى شئ مهما كان صعبا أو غريبا أو مستحيلا بل وبدون بذل مجهودكبير فقط من خلال كتابة بعض الأكواد التى رصدها الكتاب فى أشياء متعددة حول الإنسان مثل مكتبه ومحفظته بل وملابسه.

كما يتضمن كتاب الرموز البنفسجية بعض الاشارت والرسومات التى يدعى المعلنين عنه أنها تجلب الحظ لصاحبها بينما يرى خبراء الطاقة أنها طلاسم سحرية يجب الحذر من التعامل معها أو استخدامها.

وتم اختيار اسم الرموز البنفسجية لأن الكتاب يتحدث عن أشياء تحدث من خلال الطاقة والماورائيات وهى كلها علوم مرتبطة بشاكرا التاج التى توصف بـ اللون البنفسجي وترتبط بالروحانيات والتفكير والسعادة.



محتوى مزيف من الذكاء الاصطناعى

انتشرت فيديوهات عديدة تتحدث عن القوى الخارقة فى كتاب الرموز البنفسجية وأنها سر عظيم تم اخفاءه عن قصد لسنوات طويلة ضمن مؤامرة كبرى وأنه أخيرا تم الافراج عن هذا الكتاب الخطير الذي يكون بمثابة كلمة السر فى تغيير حالة البشر ونخطى الأمور الصعبة والعقبات التى عرقلت حياتهم لسنوات طويلة ولم تفلح كل المحاولات فى حلها ، ولكن الصادم فى الأمر أنه تم اكتشاف أن غالبية هذه الفيديوهات التى تتحدث عن كتاب الرموز البنفسجية، معدة بواسطة الذكاء الاصطناعى وأن الأشخاص المتحدثين فيها ليسوا بشر حقيقين مما زاد الشكوك أكثر حول هذا الكتاب بل واعتبره البعض أنه كتاب لتدمير حياة الناس وليس لإصلاحها وأنه يحتوي على طلاسم سحرية وأفكار شركية تخرج الإنسان من التوكل على الله إلى التوكل على رموز غريبة لتحقيق الأهداف .

