الديهي : قلق نتنياهو من التسليح المصري اعتراف بقوة قرارنا العسكري واستقلاله

علق الإعلامي نشأت الديهي، على التصريحات المنسوبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي أعرب فيها عن قلقه وخوفه من التطور المتسارع في منظومة التسليح المصري، مؤكدًا أن هذه التصريحات تعكس إدراكًا إسرائيليًا حقيقيًا لحجم وقدرات الجيش المصري.

وأوضح "الديهي"، خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء السبت، أن نتنياهو أشار، خلال نقاشات إلى أن الجيش المصري بات يعتمد على تنويع مصادر تسليحه، من خلال التعاون مع قوى دولية كبرى، من بينها الصين وإيطاليا وتركيا، وهو ما يمنح القاهرة استقلالية كاملة في قرارها العسكري.

وعلق الديهي "الجيش المصري لا يمد رقبته أو رأسه لأحد، وقراره وتسليحه قرار سيادي خالص"، مشيرًا إلى أن القلق الإسرائيلي لا يقتصر على نوعية السلاح فقط، بل يمتد إلى التحول النوعي في بنية المنظومة العسكرية المصرية، خاصة ما يتعلق بدمج أنظمة الذكاء الاصطناعي داخل القوات المسلحة.

وأضاف أن التحليلات الإسرائيلية تشير إلى أن مصر تعمل على معالجة وجمع المعلومات الاستخباراتية باستخدام تقنيات متقدمة.