ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية عند الإغلاق

أ ش أ

ارتفع أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم /الخميس/ ختام تعاملات الأسبوع مدفوعة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية ، فيما مالت تعاملات المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمحلية والمستثمرين الأفراد العرب والمصريين والأجانب نحو البيع.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو 23 مليار جنيه ليبلغ مستوى 3.295 تريليون جنيه ،وسط تعاملات كلية بلغت نحو 53 مليار جنيه تضمن تعاملات سندات/أذون و صفقات نقل الملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 6.8 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية /إيجي اكس 30 / بنسبة 1.59 في المائة ليصل إلى مستوى 50490.2 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس70 / بنسبة 0.59 في المائة ليبلغ 12931.2 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر /إيجي إكس100 /الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 0.62 ليبلغ مستوى 17929.64 نقطة.