مظلوم إعلاميًا ويستحق تدريب الأهلي .. طارق طه يروي قصة علي ماهر مع سيراميكا كليوباترا
فرنسا تتجه لزيادة التأشيرات الإنسانية للإيرانيين المضطهدين
الجامعة العربية تدعو ترامب للوفاء بتعهداته لمنع إسرائيل من ضم الضفة
94 مليون جنيه و70 فرصة عمل.. اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروع لتصنيع الأسمدة
المدير التنفيذي لمنظمة اليمن: ما حدث في شبوة انفلات أمني واضح يتحمل المحافظ مسؤوليته
مباراة الأهلي والإسماعيلي مجاناً على هذه القناة
كشف حساب "منال عوض".. 6 أشهر من الإنجازات قبل التولي الرسمي لملف البيئة
وزير الخارجية الألماني: يجب تسوية مسألة البرنامج النووي الإيراني من خلال المفاوضات
أحمد موسى: ينفي وجود تعيينات جديدة داخل مؤسسة الرئاسة
موعد وأماكن صرف منحة رمضان 2026 للعمالة غير المنتظمة
تعزيز الحوار البناء.. رئيس مجلس النواب يستقبل سفراء دول الاتحاد الأوروبي
اقتصاد

البورصة المصرية تطلق حزمة أدوات مالية جديدة لتعزيز السيولة وجذب الاستثمارات

رئيس البورصة المصرية
محمد صبيح

أعلن الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، بدء تنفيذ حزمة من الأدوات المالية الجديدة في إطار خطة شاملة لتعزيز السيولة ورفع كفاءة سوق رأس المال، بما يدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ويوسّع قاعدة المستثمرين.

وأوضح عزام أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية البورصة لتطوير البنية التحتية للتداول وتحسين آليات السوق، بما يعزز ثقة المستثمرين ويرفع تنافسية السوق المصرية إقليميًا ودوليًا.

مؤشرات إيجابية على جاهزية السوق

وأشار رئيس البورصة إلى أن مستويات السيولة الحالية تؤكد جاهزية السوق لاستقبال الأدوات المالية الجديدة، حيث يبلغ متوسط قيمة التداول اليومية نحو 6.9 مليار جنيه، وهو مستوى يعكس نشاطًا ملحوظًا وقدرة السوق على استيعاب منتجات مالية متطورة.

التداول المستمر على السندات وأذون الخزانة

ومن أبرز ملامح التطوير، إضافة نظام التداول المستمر على الأذون والسندات الحكومية (GFIT)، بما يشجع المستثمرين الأفراد على المشاركة بشكل أكبر في سوق الدين الحكومي.

وأكد عزام نجاح الجلسات التجريبية للتداول على السندات وأذون الخزانة بنظام التداول المستمر، على أن يبدأ أول يوم تداول فعلي مع بداية الأسبوع المقبل.

إطلاق المشتقات المالية على مؤشر EGX30

وكشف عزام عن بدء تداول المشتقات المالية على مؤشر EGX30 اعتبارًا من الأول من مارس المقبل، بعقود تمتد لثلاثة أشهر وستة أشهر، مع خطة للتوسع لاحقًا في مشتقات EGX70 بعد تحسن مستويات السيولة بالسوق.

آليات متطورة لتقليل المخاطر

وأوضح أن تسوية المشتقات المالية ستتم عبر نظام الطرف المقابل المركزي (CCP) من خلال شركة تسويات لخدمات التقاص، بما يضمن تنفيذ الصفقات بكفاءة عالية وتقليل المخاطر المرتبطة بالتداول.

نظام تداول جديد بالتعاون مع ناسداك

وأشار رئيس البورصة إلى التعاون مع ناسداك لتطوير برنامج تداول جديد، من المقرر أن يكون جاهزًا للتشغيل خلال شهر يوليو المقبل، موضحًا أن النظام الجديد سيسمح بتداول المشتقات المالية، والسندات، وشهادات خفض الانبعاثات الكربونية.

تطوير آليات الاقتراض بغرض البيع

كما أكد أن شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي انتهت من تطوير آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (Short Selling)، بعد اجتماعات موسعة مع شركات السمسرة ومطوري أنظمة المكتب الخلفي، ويجري حاليًا مواءمة هذه الأنظمة للربط عبر بروتوكول FIX.

التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

وتتضمن خطة التطوير الحالية تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي ومعايير الإفصاح المالي XBRL، إلى جانب تطوير الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول للبورصة، بهدف رفع كفاءة السوق وتحسين تجربة المستثمرين.

نقلة نوعية لسوق رأس المال المصري

وأكد عزام أن هذه الحزمة تمثل نقلة نوعية في مسار تطوير سوق رأس المال المصري، وتسهم في تعميق السوق وزيادة تنوع المنتجات المالية، بما يدعم الدور المحوري للبورصة في تمويل الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار.

