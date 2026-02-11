حسن رداد للعاملين بوزارة العمل: أنا منكم وسنعمل بروح الفريق الواحد

في أولى لحظات مباشرة مهامه وزيرًا للعمل، وبعد أدائه اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اختار حسن رداد أن تكون أولى خطواته داخل الوزارة هي التوجه إلى العاملين بها، لا من باب البروتوكول، بل من باب الانتماء، حيث وجّه إليهم رسالة إنسانية صادقة قائلاً: «أنا واحد منكم»، ليضع منذ اللحظة الأولى ملامح نهج إداري يقوم على القرب، والشراكة، والعمل بروح الفريق الواحد.

والتقى الوزير بعدد من قيادات الوزارة والعاملين بها، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ليست مرحلة مهام روتينية، بل مرحلة بناء وتأسيس، تتطلب عزيمة مشتركة، وجهدًا مضاعفًا، وإيمانًا حقيقيًا بأن النجاح لا يُصنع بقرارات فردية، بل بإرادة جماعية تعمل لهدف واحد ورؤية واحدة...وأشار حسن رداد إلى أن الإنسان هو نقطة البداية ونقطة الوصول، مؤكدًا أن العنصر البشري هو الركيزة الحقيقية في نجاح أي منظومة مؤسسية، وأن الاستثمار في الكوادر هو الاستثمار الأكثر استدامة، لأنه يصنع مؤسسات قوية، وقادرة على التطور، ومواكبة التحديات، وصناعة الفارق في حياة المواطنين.

وأكد وزير العمل أن المرحلة المقبلة ستقوم على العمل المشترك لتنفيذ أهداف وخطط الوزارة، من خلال تطوير آليات الأداء، وتحديث نظم الإدارة، والتوسع في التحول الرقمي، ورفع كفاءة العمل المؤسسي، بما ينعكس مباشرة على جودة الخدمات المقدمة، ويعزز ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة، ويؤسس لمنظومة عمل حديثة تتسم بالكفاءة والشفافية وسرعة الإنجاز...وشدد على أهمية ترسيخ ثقافة الحوار والتواصل داخل منظومة الوزارة، وبناء بيئة عمل قائمة على التعاون والتكامل والاحترام المتبادل، معتبرًا أن النجاح الحقيقي لا يتحقق إلا عندما يتحول كل فرد داخل المؤسسة إلى شريك في الرؤية، وصاحب دور في الإنجاز، وجزء أصيل من صناعة القرار والتنفيذ.

واختتم وزير العمل تصريحاته بالتأكيد على أن وزارة العمل ستسير بخطى ثابتة ضمن رؤية الدولة المصرية للجمهورية الجديدة، عبر سياسات عادلة ومتوازنة تحمي حقوق العامل، وتدعم الاستثمار، وتحقق التنمية المستدامة، وتبني سوق عمل منضبطًا وعادلًا، يخدم الوطن والمواطن، ويعزز مسيرة البناء والاستقرار، ويجعل من العمل قيمة، ومن الإنسان محورًا، ومن المستقبل هدفًا مشتركًا نصنعه معًا.