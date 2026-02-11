قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد
موعد صرف معاش تكافل وكرامة فبراير 2026 قبل رمضان
الدوري الممتاز| إنبي يتعادل مع بيراميدز في بداية الشوط الثاني
رئيس الوزراء يترأس أول اجتماع للحكومة بتشكيلها الجديد.. غدا
قبل عيد الفطر.. موعد حجز شقق سكن لكل المصريين 8 والشروط
بعد تجديد الثقة.. وزير الكهرباء: مستعدون للصيف المقبل بخطة عاجلة وتوفير التغذية الكهربائية
مدبولي يضع "أمن الطاقة" على رأس الأولويات في أول اجتماع مع وزير الكهرباء
الدوري المصري.. ياسين مرعي يعزز تقدم الأهلي أمام الإسماعيلي
هل يجوز الصيام بدلا عن الميت؟.. دار الإفتاء توضح 3 حالات
الشاباك: مئات الهجمات السيبرانية الإيرانية استهدفت مسؤولين إسرائيليين خلال عام
بن رمضان يحرز أول أهدافه بقميص الأهلي محليا في شباك الإسماعيلي
وزير خارجية روسيا: العلاقات بين بوتين وترامب جيدة
رئيس الأعلى للإعلام: نتبادل الخبرات لتطوير المحتوى الإعلامي خلال الدورة 22 لوزراء الإعلام العرب بالكويت

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

شارك المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في أعمال الدورة (22) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب المنعقد بالكويت.

وعلى هامش مشاركته في الاجتماعات، التقى عمر العمر، وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة الكويتي، والدكتور محمد المومني، وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، ود. ناصر محيسن وكيل وزارة الإعلام الكويتية. 

وشهدت اللقاءات مناقشات موسعة حول سبل ترسيخ التعاون الإعلامي العربي المشترك، وتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات الإعلامية، بما يدعم القضايا العربية ويُرسّخ خطابًا إعلاميًا مهنيًا ومسؤولًا.

كما تم التطرّق إلى آليات تبادل الخبرات في مجالات تطوير المحتوى الإعلامي وتأهيل الكفاءات، فضلًا عن بحث سبل مواجهة التحديات الراهنة التي يمر بها المشهد الإعلامي العربي، مع التأكيد على ضرورة توحيد الرؤى وتعزيز التنسيق الإعلامي بما يخدم المصالح العربية المشتركة.

المهندس خالد عبدالعزيز المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الإعلام العرب

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

سكن لكل المصريين 8

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

أرشيفية

كرتونة البيض نزلت 40 جنيها.. اتحاد منتجي الدواجن تزف بشرى سارة بمناسبة رمضان

محمد سامي

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

جيفري إبستين

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع ومدير الأكاديمية العسكرية

مجلس النواب

برلماني: التعديل الوزاري خطوة مهمة تتطلب حكومة أكثر كفاءة وقدرة على تحسين معيشة المواطنين

الرئيس السيسي

نائب: توجيهات الرئيس السيسي للحكومة خارطة طريق للإصلاح وتحسين معيشة المواطن

عياد رزق

رزق يطالب الحكومة بضرورة خفض معدلات التضخم والسيطرة على ارتفاع الأسعار

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجمع المدارس بمشتول السوق

صحة الشرقية تناقش خطة التطوير وتنفيذ مسابقة الأم المثالية

طريقة عمل سبانخ بالوايت صوص في البيت.. طعم كريمي لا يقاوم بخطوات سهلة

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

