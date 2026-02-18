الرئيس الإيراني: أمريكا وأوروبا والكيان الصهيوني لا يريدون لنا أن نقف على أقدامنا

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الولايات المتحدة وأوروبا والكيان الصهيوني لا يريدون لطهران أن تقف على أقدامها.

وشدد بزشكيان في تصريحات له على أن اتحاد الشعب الإيراني سيحبط كل مؤامرات الأعداء ضد البلاد .

وفي وقت لاحق ؛ قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، إن ما يمرّ به الشعب الإيراني من أعباء معيشية وتحديات اقتصادية؛ يعود في جزءٍ كبير منه إلى ما وصفه بـ«العداء المزمن والعقوبات اللاإنسانية» التي تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها على بلاده.

وأكد الرئيس الإيراني، في تغريدة نشرها عبر منصة «إكس»، أن أي استهداف للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، علي خامنئي؛ يُعد بمثابة إعلان حرب شاملة على الأمة الإيرانية بأسرها.



وأوضح بيزشكيان، أن الضغوط الخارجية لم تتوقف عند حدود العقوبات الاقتصادية؛ بل امتدت إلى محاولات مباشرة للتأثير على الاستقرار الداخلي، في ظل ما وصفه بحملات التحريض والتدخل الخارجي السافر.

وشدد على أن الشعب الإيراني قادر على تجاوز هذه المرحلة رغم صعوبتها، مستندًا إلى وحدته وتماسكه في مواجهة ما اعتبره استهدافًا سياسيًا وأمنيًا ممنهجًا.