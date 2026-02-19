محافظ البحر الأحمر يستقبل بطريرك الأقباط الكاثوليك

استقبل الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اليوم غبطة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر وبلاد المهجر ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة بمصر، والذي تزامن تشريفه لمحافظة البحر الاحمر مع تولي الدكتور وليد البرقي منصب محافظ البحر الاحمر.

وقد رافق وفدا يضم نيافة الأنبا عمانوئيل مطران الأقصر وتوابعها، والقمص يوانس أديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، والأب ماركو ناجي وكيل عام مطرانية الأقصر وتوابعها، والأب ميلاد جودة رئيس الرهبنة الفرنسيسكانية بالأقصر.

وأعرب غبطة البطريرك وأعضاء الوفد عن خالص تمنياتهم لمحافظ البحر الأحمر بالتوفيق والسداد في أداء مهام منصبه، مؤكدين اعتزازهم بروح التعاون القائمة بين مؤسسات الدولة والكنيسة، وحرصهم على دعم كل ما يسهم في خدمة أبناء المحافظة وترسيخ دعائم الاستقرار والتنمية.

من جانبه، رحب محافظ البحر الأحمر بغبطة البطريرك معربًا عن تقديره لهذه الزيارة الكريمة، ومؤكدًا أن المحافظة حريصة على تعزيز أواصر التعاون مع مختلف المؤسسات الدينية والوطنية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة وترسيخ قيم المواطنة والوحدة الوطنية.

وأكد محافظ البحر الأحمر ايضا أن تماسك النسيج الوطني يمثل ركيزة أساسية في مسيرة البناء والتنمية، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك بما يخدم مصالح المواطنين ويعزز مسيرة العمل الوطني داخل المحافظة.