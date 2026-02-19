قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي
سقوط عصابة تستغل الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة​
صاحي ومركز.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن الحكام والڤار
الكرملين: نحث إيران والأطراف الأخرى على ممارسة ضبط النفس
أرقام قياسية لتداول البضائع بميناء دمياط خلال يوم واحد | تفاصيل
وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل
برلماني: مشروع إنشاء صندوق معاشات للمصريين بالخارج يعزز انتماءهم للوطن
مفوض «أونروا»: العائلات في غزة تحتفل بشهر رمضان وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة
خبير مروري: المخالفات المرورية انخفضت بنسبة 25%
بعد ظهور عبلة كامل المفاجئ.. أين عادل إمام؟
فدية الصيام .. اعرف قيمتها وكيفية إخراجها وضوابطها الشرعية
حاتم الرومي: بعض مشروعات الطاقة يتطلب استثمارات بقيمة 800 مليون جنيه لمد الشبكة التقليدية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحر الأحمر يستقبل بطريرك الأقباط الكاثوليك

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

استقبل الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اليوم غبطة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر وبلاد المهجر ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة بمصر، والذي تزامن تشريفه لمحافظة البحر الاحمر مع تولي الدكتور وليد البرقي منصب محافظ البحر الاحمر.

وقد رافق وفدا يضم نيافة الأنبا عمانوئيل مطران الأقصر وتوابعها، والقمص يوانس أديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، والأب ماركو ناجي وكيل عام مطرانية الأقصر وتوابعها، والأب ميلاد جودة رئيس الرهبنة الفرنسيسكانية بالأقصر.

وأعرب غبطة البطريرك وأعضاء الوفد عن خالص تمنياتهم لمحافظ البحر الأحمر بالتوفيق والسداد في أداء مهام منصبه، مؤكدين اعتزازهم بروح التعاون القائمة بين مؤسسات الدولة والكنيسة، وحرصهم على دعم كل ما يسهم في خدمة أبناء المحافظة وترسيخ دعائم الاستقرار والتنمية.

من جانبه، رحب محافظ البحر الأحمر بغبطة البطريرك معربًا عن تقديره لهذه الزيارة الكريمة، ومؤكدًا أن المحافظة حريصة على تعزيز أواصر التعاون مع مختلف المؤسسات الدينية والوطنية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة وترسيخ قيم المواطنة والوحدة الوطنية.

وأكد محافظ البحر الأحمر ايضا أن تماسك النسيج الوطني يمثل ركيزة أساسية في مسيرة البناء والتنمية، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك بما يخدم مصالح المواطنين ويعزز مسيرة العمل الوطني داخل المحافظة.

البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر مدينة الغردقة الغردقة محافظ البحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيران

إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

دار الإفتاء

هل أخطأت المراصد في الرؤية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل في موعد أول أيام رمضان

إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكامل العلاج بالمملكة

حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة

الجريمة

سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

الفنانة لقاء الخميسي

بعد أزمة زواجه.. لقاء الخميسي: لن أسمح لعبدالمنصف بالسفر إلى الساحل الشمالي

افشه

جلسة مع وليد صلاح.. ظهور مفاجئ لأفشة في مران الأهلي

ترشيحاتنا

البورصة المصرية

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات الخميس.. والتداولات تقترب من مليار جنيه

صورة أرشيفية

Google تطلق موسيقى رمضان بالذكاء الاصطناعي عبر Lyria 3 وGemini

جانب من الاجتماع

وزيرة الإسكان تبحث معدلات تسويق مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بالصور

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

انارة
انارة
انارة

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

وزير الصناعة
وزير الصناعة
وزير الصناعة

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

بتقنيات حديثة.. مواصفات سوزوكي أكروس 2026 الجديدة

سوزوكي اكروس
سوزوكي اكروس
سوزوكي اكروس

فيديو

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد